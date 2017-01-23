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23 января 2017, 14:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бывший наставник «Црвены Звезды» вел переговоры с «Атырау»

Как пишет «Спортски журнал», известный словенский специалист сербского происхождения Славиша Стоянович, тренировавший в разное время «Домжале», «Црвену Звезду», «Льерс» и национальную сборную Словении, а в последнее время возглавлявший китайский «Чанчунь Ятай», вел недавно переговоры с «Атырау», которые успехом не увенчались, сообщает Sports.kz.

Как пишет <span class=error>Спортски</span> журнал известный словенский специалист сербского происхождения <span class=error>Славиша</span> Стоянович тренировавший в разное время <span class=error>Домжале</span> <span class=error>Црвену</span> Звезду <span class=error>Льерс</span> и национальную сборную Словении а в последнее время возглавлявший китайский <span class=error>Чанчунь</span> <span class=error>Ятай</span> вел недавно переговоры с <span class=error>Атырау</span> которые успехом не увенчались сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Когда я должен был прибыть на решающий разговор, мне пришлось отказаться от поездки по семейным обстоятельствам, — так объяснил исход своих переговоров с руководством казахстанского клуба сам специалист.

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