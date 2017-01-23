Бывший наставник «Црвены Звезды» вел переговоры с «Атырау»
Как пишет «Спортски журнал», известный словенский специалист сербского происхождения Славиша Стоянович, тренировавший в разное время «Домжале», «Црвену Звезду», «Льерс» и национальную сборную Словении, а в последнее время возглавлявший китайский «Чанчунь Ятай», вел недавно переговоры с «Атырау», которые успехом не увенчались, сообщает Sports.kz.
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— Когда я должен был прибыть на решающий разговор, мне пришлось отказаться от поездки по семейным обстоятельствам, — так объяснил исход своих переговоров с руководством казахстанского клуба сам специалист.
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