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23 января 2017, 13:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» не сможет рассчитывать на Модрича и Марсело в течение месяца

Защитник Марсело и полузащитник Лука Модрич получили повреждения в домашнем матче «Реала» с «Малагой» (2:1) в рамках 19-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca.

По информации издания, оба футболиста пропустят примерно по три или четыре недели. В лазарете мадридской команды также остаются Даниэль Карвахаль, Пепе и Гарет Бэйл.

Марсело в нынешнем сезоне чемпионата Испании принял участие в 15 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. На счету Модрича 11 игр, один гол и две голевые передачи.

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