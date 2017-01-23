Эффенберг считает, что Гётце не хватает доверия со стороны Тухеля

Эффенберг считает, что неудачное выступление футболиста сборной Германии не в последнюю очередь связано с главным тренером дортмундцев Томасом Тухелем.



«Такому футболисту, как Гётце, необходимо абсолютное доверие тренера. А его нет, что бросается в глаза», — приводит слова Эффенберга интернет-издание Sport1.



Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.