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23 января 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эффенберг считает, что Гётце не хватает доверия со стороны Тухеля

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг попытался объяснить, почему слабо играет хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гётце.

Эффенберг считает, что неудачное выступление футболиста сборной Германии не в последнюю очередь связано с главным тренером дортмундцев Томасом Тухелем.

«Такому футболисту, как Гётце, необходимо абсолютное доверие тренера. А его нет, что бросается в глаза», — приводит слова Эффенберга интернет-издание Sport1.

Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

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