Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28520102/
23 января 2017, 13:48 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Фонсека: Надеюсь, что с погодой в Португалии повезет больше

Португальский специалист подвел итог сбору в Испании.

Португальский специалист подвел итог сбору в Испании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека дал оценку матчу против «Краковии» и подытожил завершившийся этап предсезонной подготовки.

— Паулу, что вы можете сказать о первом поединке в этом году: довольны ли игрой и результатом?
— Мы всю неделю работали, и хорошо работали, после долгого отпуска. Понятно, что сейчас футболисты далеки от идеального состояния. Для этого нужно еще многое сделать, ведь ребята так много отдыхали. Потому мы продолжим упорно трудиться. Вместе с тем я доволен встречей. Понравилось, как игроки себя показали.

— Какие впечатления у вас от испанских сборов?
— В принципе, я вполне удовлетворен. Здесь есть все для хорошего футбола. Единственное, нам немного не повезло с погодой: был сильный ветер, дождь и даже снег. Однако ребята хорошо себя проявляли, отлично работали. Да, они немного устали, но ничего не поделаешь — надо продолжать готовиться к сезону и совершенствовать себя.

— В своих интервью игроки акцентировали внимание на трех моментах: высокая интенсивность тренировок, много работы с мячом и только один контрольный матч за девять дней.
— Да, несмотря на то, что мы упражнялись больше с мячом, тренировки должны быть интенсивными — иначе и быть не может. И матч с «Краковией» показал, как футболисты готовились в течение этой недели. Но, как я и говорил, нам еще есть что улучшать.

— 25 января начнутся сборы в Португалии. Чего ждете от них?
— Прежде всего, я надеюсь, что с погодой в Португалии повезет больше и условия позволят хорошо подготовиться. Что касается работы, то мы продолжим то, что делали на этой неделе. Там будет больше товарищеских матчей, которые покажут, на что способны наши футболисты.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23.01.2017

Динамо покупает шведского полузащитника из Серии А

Воронин начал тренерскую карьеру в полупрофессиональном клубе

Селезнев в матче с Галатасараем забил дебютный гол в Турции. ВИДЕО