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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28520099/
23 января 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Динамо» и «Заря» не могут согласовать аренду Мякушко

Между клубами есть разное видение согласования трансфера.

Между клубами есть разное видение согласования трансфера. Увеличить
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«Заря» не смогла договориться о трансфере Сергея Мякушко. Между луганчанами и «Динамо», которому принадлежит 23-летний хав, возникли разногласия насчет сроков аренды. «Заря» хочет на год, киевляне отпускают до лета.

Впрочем, как говорит агент игрока Сергей Емельянчик, время договориться еще есть и, при наличии других вариантов, «Заря» остается приоритетом для Мякушко.

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