Воронин: Инфраструктура немецкого любительского клуба лучше, чем у некоторых команд УПЛ и Первой лиги

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал об инфраструктуре клуба «Бюдерих», в котором он начинает свою тренерскую карьеру.

— «Бюдерих» — команда любительского статуса. Насколько профессионален подход в плане наличия инфраструктуры, оплаты труда персонала и постановки тренировочного процесса?



— Инфраструктура… Ну, скажем так, она есть. Более того, если сравнивать, то инфраструктура местного любительского клуба может оказаться лучше развита, чем у профессиональной команды в Украине.



— Вы это серьезно?



— Что касается конкретно «Бюдериха», то здесь в наличии стадион, еще одно идеальное травяное поле, два стандартных искусственных газона и гаревая площадка. То есть пять качественных полей на любое время года. А теперь скажите: все ли команды украинской высшей или первой лиги могут похвастаться такими условиями? Здесь тренируются дети, юноши, взрослые и даже местный клуб по хоккею на траве.



Если мы говорим о зарплатах, то их как таковых здесь нет. Два-три самых опытных игрока получают небольшие ставки — может, 200−400 евро. Для остальных существуют премиальные за победу, однако это чисто символические деньги, которые перекрывают бензин ребятам, которые приезжают на игры или тренировки.



Но, знаете, при этом я всегда удивлялся тому, как устроена жизнь любительских команд. Один мой хороший друг из Кельна выступает за такой коллектив. И он рассказывал о подходе: человек может прийти на тренировку, а может не прийти. Может не приходить неделю, а потом приехать на игру. И в отличие от профессионального клуба не существует никаких рычагов для выполнения каких-то контрактных обязательств.



Но! При этом практически на каждое занятие постоянно приходит по 15−17 человек — вне зависимости от времени года и погодных условий. И эти люди тренируются и отдаются так, что могут позавидовать многие профессионалы.



Когда мне предложили стать тренером «Бюдериха», я тоже спросил: а сколько человек в команде? Сказали: примерно 25. Я пояснил: поймите, я был профессионалом, у меня такая подготовка, что человек должен быть на тренировке. Для тренера это важно, потому что он составляет план занятия, планирует упражнения, допустим хочет провести двустороннюю игру в режиме «восемь на восемь». А тут на тренировку приезжает всего десять человек, из которых два-три еще и опаздывают.



Что делать? Нужно все менять! Хотелось надеяться, что конкретно я не буду сталкиваться с такими вещами. И меня заверили, что ребята постоянно приходят и тренируются.



— Для вас деньги в данном случае вопрос десятый. Но все же какие-то суммы тренерского гонорара были озвучены?



— Вы правильно сказали: финансовый аспект для меня не важен. Когда мы проводили переговоры, звучали какие-то смешные суммы — скажем так, на бензин и на мороженое. Но дело, безусловно, не в деньгах. На бензин и мороженое я уже заработал. По сути, в данный момент моей жизни я ничем не занимаюсь. Стадион «Бюдериха» находится в пяти минутах езды от моего дома. Я по-любому вожу своего малого на тренировки… Совершенно понятно, что я ничего не теряю.

— Правда ли, что вашим главным ассистентом станет Руслан Валеев?



— Да. Я говорил с ним об этом еще в конце 2016-го, после того, как эта тема впервые возникла на горизонте. Он сказал, что ему это интересно. В конце концов, Руслан тоже тренирует детей, плотно занимается сыном. Ну, а о человеческом контакте говорить не приходится. Мы знакомы уже, наверное, двадцать лет. Мыслим одинаково. Доверяем друг другу. Мне кажется, это немаловажно.