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23 января 2017, 13:42 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Официально. Качавенда — игрок «Зари»

С молодым сербским хавбеком подписан четырехлетний контракт.

С молодым сербским хавбеком подписан четырехлетний контракт. Увеличить
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Вторым игроком, который официально пополнил ряды луганской «Зари» в 2017-м году стал полузащитник Анджело Качавенда.

Напомним, что несколько дней назад он присоединился к луганской команде на сборах в Запорожье и сегодня с футболистом был подписан четырехлетний контракт.

Анджело родом из сербского города Нови-Сад. С 12-ти лет являлся игроком футбольного клуба «Войводина». Вчера Анджело исполнилось 18-ть лет и он смог подписать профессиональный контракт.

В команде Юрия Вернидуба игрок будет задействован под номером 32.

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