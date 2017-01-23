Официально. Качавенда — игрок «Зари»
С молодым сербским хавбеком подписан четырехлетний контракт.
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Вторым игроком, который официально пополнил ряды луганской «Зари» в 2017-м году стал полузащитник Анджело Качавенда.
Напомним, что несколько дней назад он присоединился к луганской команде на сборах в Запорожье и сегодня с футболистом был подписан четырехлетний контракт.
Анджело родом из сербского города
В команде Юрия Вернидуба игрок будет задействован под номером 32.
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