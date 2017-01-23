17-летний форвард клуба АИК Исак стал игроком дортмундской «Боруссии»

17-летний футболист, права на которого принадлежали шведскому клубу АИК, подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает Bundesliga Spotlight. Детали трансфера пока неизвестны.



Ранее сообщалось, что дортмундцы выиграли борьбу за юного нападающего у мадридского «Реала». Сумма сделки, по неофициальным данным, составила 9 млн. На сайте «Боруссии» подтверждения пока нет.