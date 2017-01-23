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23 января 2017, 13:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

17-летний форвард клуба АИК Исак стал игроком дортмундской «Боруссии»

Молодой нападающий Александер Исак продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

17-летний футболист, права на которого принадлежали шведскому клубу АИК, подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает Bundesliga Spotlight. Детали трансфера пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что дортмундцы выиграли борьбу за юного нападающего у мадридского «Реала». Сумма сделки, по неофициальным данным, составила 9 млн. На сайте «Боруссии» подтверждения пока нет.

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