17-летний форвард клуба АИК Исак стал игроком дортмундской «Боруссии»
Молодой нападающий Александер Исак продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.
17-летний футболист, права на которого принадлежали шведскому клубу АИК, подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает Bundesliga Spotlight. Детали трансфера пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что дортмундцы выиграли борьбу за юного нападающего у мадридского «Реала». Сумма сделки, по неофициальным данным, составила 9 млн. На сайте «Боруссии» подтверждения пока нет.
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