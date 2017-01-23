Хёнесс: Левандовски настолько силён физически, что я за него не беспокоюсь

«Когда я слышу, что у нас нет замены Левандовскому, хочу сказать, что для Мюллера её также не было. Левандовски настолько силён физически и обладает такой гибкой мускулатурой, что я вообще за него не беспокоюсь», — приводит слова Хёнесса Kicker.



По итогам 17 туров чемпионата Германии польский футболист принял участие во всех из них, став автором 14 голов и 2 результативных передач.