«Акжайык» мог усилиться болгарским футболистом
Игрок болгарского ФК «Пирин» Даниель Младенов признался, что к нему поступало предложение от уральского «Акжайыка», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Об этом 29-летний полузащитник рассказал в интервью болгарскому порталу «Меридиан Мач»:
— Сейчас я прекрасно себя чувствую. Может потому, что в разные периоды моей карьеры были взлеты и падения. Что касается выступления за рубежом, то скажу так, что каждый игрок не прочь воспользоваться таким шансом. Однако я счастлив в «Пирине», у меня контракт действует еще полгода. Поступали ли предложения? Да, албанский «Скендербеу» и казахстанский «Акжайык» хотели видеть меня в своей команде, но я не пожелал этого.
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