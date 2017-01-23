«Акжайык» мог усилиться болгарским футболистом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом 29-летний полузащитник рассказал в интервью болгарскому порталу «Меридиан Мач»:

— Сейчас я прекрасно себя чувствую. Может потому, что в разные периоды моей карьеры были взлеты и падения. Что касается выступления за рубежом, то скажу так, что каждый игрок не прочь воспользоваться таким шансом. Однако я счастлив в «Пирине», у меня контракт действует еще полгода. Поступали ли предложения? Да, албанский «Скендербеу» и казахстанский «Акжайык» хотели видеть меня в своей команде, но я не пожелал этого.