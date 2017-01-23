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23 января 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» мог усилиться болгарским футболистом

Игрок болгарского ФК «Пирин» Даниель Младенов признался, что к нему поступало предложение от уральского «Акжайыка», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Игрок болгарского ФК <span class=error>Пирин</span> <span class=error>Даниель</span> <span class=error>Младенов</span> признался что к нему поступало предложение от уральского Акжайыка сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Об этом 29-летний полузащитник рассказал в интервью болгарскому порталу «Меридиан Мач»:

— Сейчас я прекрасно себя чувствую. Может потому, что в разные периоды моей карьеры были взлеты и падения. Что касается выступления за рубежом, то скажу так, что каждый игрок не прочь воспользоваться таким шансом. Однако я счастлив в «Пирине», у меня контракт действует еще полгода. Поступали ли предложения? Да, албанский «Скендербеу» и казахстанский «Акжайык» хотели видеть меня в своей команде, но я не пожелал этого.

Акжайык
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