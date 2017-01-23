Папа Гуйе присоединился к «Актобе» на УТС в Турции

Справка: Папа Гуйе (Papa Gueye)



Дата рождения: 7 июня 1984

Место рождения: Дакар, Сенегал

Рост: 192 см

Вес: 85 кг

Амплуа: центральный защитник



Биография:



Папа Гуйе вырос в семье директора школы (отец) и преподавателя (мать). Начинал играть в футбол в 6 лет, посещая футбольный кружок при школе. В 1999 году поступил в футбольную школу клуба «Дуан» (Дакар). В начале профессиональной карьеры тренеры использовали его на разных позициях, в том числе нападающего и полузащитника. Выступал в клубах: «Дуан» (Дакар) (1999−2004), «Волынь» (Луцк) (2005).



В «Металлисте» начал как опорный полузащитник, но со временем укрепился на позиции центрального защитника. Является одним из лучших защитников чемпионата Украины. По итогам 2008 года был признан болельщиками Украины как лучший легионер чемпионата Украины.



В октябре 2009 года был вызван в сборную Сенегала на товарищеский матч против сборной Южной Кореи. Всего за сборную Сенегала защитник провел 5 официальных матчей.



Папа Гуйе на протяжении многих лет тренировался и играл под руководством действующего тренера ФК «Актобе» Игоря Рахаева. В составе «Металлиста» всегда был игроком основного состава, а также его капитаном. Игрок обладает большим европейским опытом, участие в групповых стадиях Лиги Европы и Лиги Чемпионов.



Авторитетный футбольный немецкий портал «Transfermarkt: Fu? ball-Transfers» оценивал стоимость футболиста в начале 2015 года в 6 000 000 евро.



31 августа 2016 года подписал контракт с клубом из РФПЛ — «Ростов». Тогда ростовчане навели немало шороха в Лиги Чемпионов УЕФА.



Характеристика: Игрок имеет внушительные физические данные. Из игровых качеств стоит отметить неплохие навыки комбинационного футбола. Имея высокий рост Папа здорово играет и на втором этаже. Процент выигранных единоборств «вверху» впечатляет. Безусловно, Гуйе способен усилить защитную линию «красно-белых».