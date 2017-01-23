Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура

Левандовски и срыв стереотипа

Программу тура открывал матч во Фрайбурге, куда пожаловала «Бавария». Многое говорило за то, что в пятничный вечер лидеры чемпионата потеряют очки, но этого все же не случилось.

Подопечные Карло Анчелотти очень вяло начали встречу и уже на четвертой минуте оказались в роли догоняющих. На то, чтобы привычно установить контроль над мячом, мюнхенцам понадобилась добрая половина первого тайма. Отыграться «Баварии» помог розыгрыш углового, но после перерыва опасные моменты у ворот хозяев практически не возникали. Артуро Видаль, вышедший на поле с травмой ребра, был явно не в своей тарелке, а заменивший его Йосуа Киммих в игру не попал. Снова растворился на поле, часто греша неточными передачами, Томас Мюллер. Хотя на этот раз Анчелотти отрядил воспитанника клуба на его любимую позицию оттянутого форварда.

Главной движущей силой атак чемпионов, по традиции, стали вингеры, но и им никак не удавалось наладить эффективное взаимодействие с крайними защитниками. Давид Алаба и Филипп Лам шли вперед нечасто и неохотно.

Уже в добавленное время ситуацию спас Роберт Левандовски, которого часто и справедливо упрекают в неумении создать голевой эпизод самому себе. Поляк сумел укротить мяч после заброса Франка Рибери и, не опуская снаряд на землю, пробить в касание. Гол получился не только трудовым, но и красивым, хотя сам нападающий честно признал, что он был забит не без доли везения.

Расстроенные игроки «Фрайбурга» попытались ответить, но в итоге едва не получили в свои ворота курьезный мяч. Прибежавший в штрафную «Баварии» на розыгрыш стандартного положения голкипер Александер Шволов не успел вернуться в свою епархию, и Роббен получил возможность поразить пустые ворота с 40 метров. Однако удар голландца, недавно продлившего контракт с клубом до лета 2018 года, оказался неточным.

«Суицид» Градецки

Матч «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» ожидался в Германии с большим интересом, считаясь центральным в 17-м туре. Главные возмутители спокойствия текущего евросезона под Новый год получили звонкую оплеуху в Мюнхене — и можно было только гадать, в каких кондициях предстанут «газировщики» перед своими болельщиками после зимнего перерыва.

А скромный клуб из Франкфурта-на-Майне, несомненно, стал бы главным открытием первого круга чемпионата, если бы в нем не участвовал «Лейпциг». Подопечные бывшего хавбека «Баварии» и сборной Хорватии Нико Ковача ведут полноценную борьбу за попадание в Лигу чемпионов-2017/18.

Но интрига данного противостояния была убита в зародыше. Вратарь «Айнтрахта» и сборной Финляндии Лукаш Градецки уже на третьей минуте как ни в чем не бывало растянулся на газоне и забрал мяч в руки. Проблема заключалась в том, что это случилось далеко за пределами штрафной! Главному арбитру Денизу Айтекину не оставалось ничего иного, как выдворить незадачливого кипера с поля. С реализацией внезапно обретенного численного преимущества у команды Ральфа Хазенхюттля сложностей не возникло.

«Боруссия» снова в игре

В преддверии гостевой игры с «Вердером» главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в линии атаки. Главная ударная сила «шмелей», лучший бомбардир чемпионата Пьер-Эмерик Обамеянг играет за сборную Габона на Кубке африканских наций, а его сменщик — 30-летний колумбиец Адриан Рамос по довольно сложной схеме отправился в китайский клуб «Чунцин Лифань» транзитом через испанскую «Гранаду» (нападающий отыграет в примере вторую половину сезона на правах аренды).

В результате, Тухель отрядил на переднюю линию Андре Шюррле и Марко Ройса, а повзрослевший и погрузневший «золотой мальчик» немецкого футбола, герой финала чемпионата мира-2014 Марио Гетце снова остался на скамейке запасных.

Победный мяч «Боруссии» на 71-й минуте забил польский защитник Лукаш Пищек. Благодаря осечкам «Айнтрахта» и «Герты» дортмундцы ворвались в зону Лиги чемпионов, обосновавшись на четвертой строчке турнирной таблицы.