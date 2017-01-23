Артуро Видаль намерен две-три недели не выходить на поле из-за ушиба ребра

У футболиста ушиб ребра, и он играл в матче 17-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1), испытывая боль.



«Я чувствую себя неважно, испытывая сильную боль в ребре. Теперь я должен пропустить по меньшей мере две-три недели, поскольку в таком состоянии не могу играть. Только так и смогу окончательно прийти в себя», — приводит слова Видаля tz.



По итогам 17 туров чемпионата Германии Видаль принял участие в 15 матчах, став автором 1 гола.