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23 января 2017, 12:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Артуро Видаль намерен две-три недели не выходить на поле из-за ушиба ребра

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль намерен пропустить ближайшие матчи.

У футболиста ушиб ребра, и он играл в матче 17-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (2:1), испытывая боль.

«Я чувствую себя неважно, испытывая сильную боль в ребре. Теперь я должен пропустить по меньшей мере две-три недели, поскольку в таком состоянии не могу играть. Только так и смогу окончательно прийти в себя», — приводит слова Видаля tz.

По итогам 17 туров чемпионата Германии Видаль принял участие в 15 матчах, став автором 1 гола.

Бавария
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