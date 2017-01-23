«Кайрат» поменял соперника по товарищескому матчу в Турции

Первоначально вице-чемпион Казахстана планировал 28 января сыграть с софийской «Славией». Как сообщает Gong.bg, болгарский клуб нашел нового соперника в лице сербской команды «Раднички» (Ниш).

В итоге «Кайрат» проведет товарищеский матч 8 февраля. По данным Topsport.bg, соперником алматинцев станет пловдивский «Локомотив», ушедший на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на пятом месте.

Второй сбор «Кайрата» начнется в ближайшие дни и продлится до 8 февраля. В январе команда Кахабера Цхададзе провела два товарищеских матча, в которых победила албанский «Кукеси» (1:0) и российский «Оренбург» (3:0).

Добавим, что «Славия» в Турции проведет контрольные игры с двумя казахстанскими клубами: 3 февраля болгары встретятся с «Ордабасы», а через шесть дней — с «Кайсаром».