«Кайрат» поменял соперника по товарищескому матчу в Турции
В календаре товарищеских матчей «Кайрата» на второй
учебно-тренировочный сбор в Турции произошли изменения.
Первоначально
В итоге «Кайрат» проведет товарищеский матч 8 февраля. По данным Topsport.bg, соперником алматинцев станет пловдивский «Локомотив», ушедший на зимний перерыв в чемпионате Болгарии на пятом месте.
Второй сбор «Кайрата» начнется в ближайшие дни и продлится до 8 февраля. В январе команда Кахабера Цхададзе провела два товарищеских матча, в которых победила албанский «Кукеси» (1:0) и российский «Оренбург» (3:0).
Добавим, что «Славия» в Турции проведет контрольные игры с двумя казахстанскими клубами: 3 февраля болгары встретятся с «Ордабасы», а через шесть дней — с «Кайсаром».
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