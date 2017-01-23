Криштиану освистан, Гризманн геройствует
«СЭ» представляет главные события 19-го тура испанской примеры.
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БОЛЕЛЬЩИКИ «РЕАЛА» ОСВИСТАЛИ КРИШТИАНУ.
После двух поражений подряд «Реал» показал весьма блеклую игру в домашней игре против скромной «Малаги». Но благодаря дублю Серхио Рамоса мадридцы смогли победить 2:1. Капитан «Реала» дважды замкнул подачи Крооса со стандартных положений. При втором голе судья не заметили очевиднейший офсайд. В итоге Рамос впервые в карьере достиг отметки в шесть голов за один чемпионат и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» в текущем первенстве (у Бэйла, Бензема и Мораты по 5 голов, а возглавляет список Роналду с 12 мячами). С учетом кубковых матчей Рамос заил в шести последних игр пять голов в чужие ворота и еще один — в свои. Заодно Серхио стал четвертым в истории испанского чемпионата защитником, покорившим рубеж в 50 забитых мячей (без учета автоголов). Впереди него только Куман (67), Йерро (60) и Пирри (52).
Главным же антигероем матча стал Криштиану Роналду, часто терявший мяч и упустивший несколько великолепных голевых моментов. Недовольные болельщики «Реала» даже принялись освистывать Криштиану. Персонального свиста удостоился перед игрой и Данилу, проваливший прошлую игру против «Сельты». Португальским защитником был явно недоволен и Зинедин Зидан — он не выпустил Данилу на поле несмотря на травму Карвахаля и вынужденную замену Марселу в первом тайме. В итоге вышедшему в стартовом составе на правом фланге защитнику Начо пришлось сместиться на левый край, а позицию правого защитника занял форвард Лукас Васкес.
В итоге «Реал» стал победителем первого круга, имея в запасе перенесенный матч на «Месталье». При этом Зинедин Зидан достиг рубежа в 38 матчей чемпионата во главе «Реала», и под руководством француза команда набрала 98 очков.
ЛУЧШИЙ ПЕРВЫЙ КРУГ В ИСТОРИИ «СЕВИЛЬИ».
Сложно было перед началом сезона предсказать, кто окажется после первого круга ближайшим преследователем «Реала». Второе место пока держит вовсе не «Барселона» и даже не «Атлетико». Их всех опередила «Севилья», которая провела лучший первый круг за всю историю клуба — 42 очка.
Команда Хорхе Сампаоли завершила первую половину турнирной дистанции победой в Памплоне со счетом 4:3. «Севилья» уступала 0:1 и 1:2, однако оба раза счет сравнивал капитан команды Иборра. Более того, между двумя голами «Осасуне» Иборра успел еще и срезать мяч в собственные ворота. И исправил эту ошибку голом спустя уже минуту. В этом чемпионате Иборра если забивает, то неизменно сразу по три гола. Месяц назад опорник «Севильи» в Виго умудрился сделать
«БАРСА» РАЗГРОМИЛА «ЭЙБАР».
4:0 — итоговый счет гостевого матча «Барселоны» в Эйбаре вроде бы намекает на легкую победу каталонцев. Но такого ощущения совсем не было к 29-й минуте игры — тогда «Эйбар» был впереди по попаданиям в створ ворот с тем же счетом 4:0, а «Барселона» с трудом находила игру после ранней замены Бускетса. Опорника «Барселоны» унесли на носилках уже на 8-й минуте. Бускетс получил сильнейший удар по лодыжке и может пропустить до четырех недель. В результате на позицию опорного хавбека опустился Ракитич, а на замену вместо Бускетса вышел Денис Суарес, вскоре открывший счет ударом
Самых же высоких оценок в составе «Барсы» заслужили за этот матч тер Штеген и Месси. Немецкий голкипер совершил несколько впечатляющих сейвов, а аргентинец великолепными пасами организовал массу голевых моментов, упущенных партнерами. В результате Месси пришлось забивать самому — после размашистой «стеночки» с Луисом Суаресом. Уругваец вскоре забил тоже и догнал Месси во главе списка лучших бомбардиров чемпионата по итогам первого круга — по 15 мячей.
Наконец, завершил разгром басков Неймар, отличившийся с передачи Алейша Видаля, вышедшего на замену вместо Серхи Роберто. Статистика Алейша Видаля впечатляет: в 11 последних матчах «Барселоны» Луис Энрике 7 раз не включал Видаля в заявку, зато при четырех выходах защитника на поле (трижды — в стартовом составе) «Барса» ни разу не пропускала, а сам Видаль в каждом матче делал голевой пас либо забивал гол.
ГРИЗМАНН ЗАЖЕГ В БИЛЬБАО.
Атлетическое дерби между «Атлетиком» из Бильбао и «Атлетико» из Мадрида закончилось эпической ничьей 2:2, хотя обе команды играли только на победу. «Атлетико» повел в счете уже на 3-й минуте благодаря хитрости Гризманна. Француз откликнулся на заброс с фланга от Коке и изобразил готовность переправить мяч в ворота. В результате вратарь метнуться к ближней штанге, а Гризманн… не стал касаться мяча и тот залетел в дальний угол. После этого «индейцы» изо всех сил «сушили» игру. Но баски при поддержке своих болельщиком смогли аж дважды за короткий отрезок взломать оборону гостей. Теперь «Атлетико» раскрылся — и игра на встречных курсах просто завораживала.
Солировал в ней, как обычно, Гризманн. Француз забил два красивейших гола, один из которых был не засчитан
«ВАЛЕНСИЯ» ВПЕРВЫЕ НЕ ПРОПУСТИЛА.
Стоило «Валенсии» назначить Воро постоянным главным тренером (а не исполняющим обязанности), как команда преобразилась и одержала две победы подряд. И если в домашней победе валенсийцев над «Эспаньолом» не было ничего удивительного, то теперь «Валенсия» добилась действительно отличного результата — выиграла 2:0 в гостях у «Вильярреала», который в первом круге отбирал очки у «Реала» и «Барселоны» и разгромил «Атлетико» и «Сельту».
Главным героем матча стал 20-летний полузащитник «Валенсии» Солер, который двумя днями ранее был официально переведен в первый состав из дубля. Солер эффектно забил первый гол после паса Нани и проделал огромный объем работы в центре поля. Со вторым голом «Валенсии» не обошлось без везения: вратарь «Вильярреала» Асенсио потерял мяч после паса защитника назад, и в результате пошедший в прессинг до конца Мина был вознагражден голом. Более того, «Валенсия» в этом туре не пропустила — впервые за весь чемпионат. Воро вернул настоящую «Валенсию»!
«Лас-Пальмас» — «Депортиво» — 1:1 (1:0). Голы: Гарсия, 13 (1:0). Андоне, 69 (1:1).
«Эспаньол» — «Гранада» — 3:1 (2:1). Голы: Х. Рейес, 11 (1:0). Перейра, 23 (1:1). Пьятти, 32 (2:1). Наварро, 48 (3:1).
«Реал» — «Малага» — 2:1 (2:0). Голы: Серхио Рамос, 35 (1:0). Серхио Рамос, 43 (2:0). Аньор, 63 (2:1).
«Алавес» — «Леганес» — 2:2 (1:1). Голы: Лагуардия, 11 (1:0). Герреро, 45 (1:1). Мендес, 51 (2:1). Инсуа Бланко, 84 (2:2).
«Вильярреал» — «Валенсия» — 0:2 (0:2). Голы: Солер, 35 (0:1). Мина, 42 (0:2).
«Осасуна» — «Севилья» — 3:4 (1:1). Голы: Леон, 15 (1:0). Иборра, 43 (1:1). Иборра, 63 — в свои ворота (2:1). Иборра, 65 (2:2). Васкес, 80 (2:3). Сарабия, 90+2 (2:4). Кодро, 90+3 (3:4).
«Атлетик» — «Атлетико» — 2:2 (1:1). Голы: Коке, 3 (0:1). Лекуэ, 42 (1:1). Де Маркос, 56 (2:1). Гризманн, 80 (2:2).
«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 1:0 (0:0). Гол: Хуанми, 72 (1:0).
«Бетис» — «Спортинг Х» — 0:0
«Эйбар» — «Барселона» — 0:4 (0:1). Голы: Д. Суарес, 31 (0:1). Месси, 50 (0:2). Л. Суарес, 68 (0:3). Неймар, 90+1 (0:4).
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