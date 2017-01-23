Криштиану освистан, Гризманн геройствует

БОЛЕЛЬЩИКИ «РЕАЛА» ОСВИСТАЛИ КРИШТИАНУ.

После двух поражений подряд «Реал» показал весьма блеклую игру в домашней игре против скромной «Малаги». Но благодаря дублю Серхио Рамоса мадридцы смогли победить 2:1. Капитан «Реала» дважды замкнул подачи Крооса со стандартных положений. При втором голе судья не заметили очевиднейший офсайд. В итоге Рамос впервые в карьере достиг отметки в шесть голов за один чемпионат и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» в текущем первенстве (у Бэйла, Бензема и Мораты по 5 голов, а возглавляет список Роналду с 12 мячами). С учетом кубковых матчей Рамос заил в шести последних игр пять голов в чужие ворота и еще один — в свои. Заодно Серхио стал четвертым в истории испанского чемпионата защитником, покорившим рубеж в 50 забитых мячей (без учета автоголов). Впереди него только Куман (67), Йерро (60) и Пирри (52).

Главным же антигероем матча стал Криштиану Роналду, часто терявший мяч и упустивший несколько великолепных голевых моментов. Недовольные болельщики «Реала» даже принялись освистывать Криштиану. Персонального свиста удостоился перед игрой и Данилу, проваливший прошлую игру против «Сельты». Португальским защитником был явно недоволен и Зинедин Зидан — он не выпустил Данилу на поле несмотря на травму Карвахаля и вынужденную замену Марселу в первом тайме. В итоге вышедшему в стартовом составе на правом фланге защитнику Начо пришлось сместиться на левый край, а позицию правого защитника занял форвард Лукас Васкес.

В итоге «Реал» стал победителем первого круга, имея в запасе перенесенный матч на «Месталье». При этом Зинедин Зидан достиг рубежа в 38 матчей чемпионата во главе «Реала», и под руководством француза команда набрала 98 очков.

ЛУЧШИЙ ПЕРВЫЙ КРУГ В ИСТОРИИ «СЕВИЛЬИ».

Сложно было перед началом сезона предсказать, кто окажется после первого круга ближайшим преследователем «Реала». Второе место пока держит вовсе не «Барселона» и даже не «Атлетико». Их всех опередила «Севилья», которая провела лучший первый круг за всю историю клуба — 42 очка.

Команда Хорхе Сампаоли завершила первую половину турнирной дистанции победой в Памплоне со счетом 4:3. «Севилья» уступала 0:1 и 1:2, однако оба раза счет сравнивал капитан команды Иборра. Более того, между двумя голами «Осасуне» Иборра успел еще и срезать мяч в собственные ворота. И исправил эту ошибку голом спустя уже минуту. В этом чемпионате Иборра если забивает, то неизменно сразу по три гола. Месяц назад опорник «Севильи» в Виго умудрился сделать хет-трик (первый в карьере), причем после выхода на замену. Теперь же, когда Иборра в Памплоне выполнил свою бомбардирскую норму в три гола (два — в чужие ворота, и один — в свои), за дело взялись его партнеры. Голы Мудо Васкеса и Пабло Сарабии позволили «Севилье» вырвать волевую победу. А замыкающая турнирную таблицу «Осасуна» так и осталась без единой домашней победы со старта чемпионата.

«БАРСА» РАЗГРОМИЛА «ЭЙБАР».

4:0 — итоговый счет гостевого матча «Барселоны» в Эйбаре вроде бы намекает на легкую победу каталонцев. Но такого ощущения совсем не было к 29-й минуте игры — тогда «Эйбар» был впереди по попаданиям в створ ворот с тем же счетом 4:0, а «Барселона» с трудом находила игру после ранней замены Бускетса. Опорника «Барселоны» унесли на носилках уже на 8-й минуте. Бускетс получил сильнейший удар по лодыжке и может пропустить до четырех недель. В результате на позицию опорного хавбека опустился Ракитич, а на замену вместо Бускетса вышел Денис Суарес, вскоре открывший счет ударом из-за штрафной площади. Для воспитанника «Барсы» этот гол стал первым за основной состав.

Самых же высоких оценок в составе «Барсы» заслужили за этот матч тер Штеген и Месси. Немецкий голкипер совершил несколько впечатляющих сейвов, а аргентинец великолепными пасами организовал массу голевых моментов, упущенных партнерами. В результате Месси пришлось забивать самому — после размашистой «стеночки» с Луисом Суаресом. Уругваец вскоре забил тоже и догнал Месси во главе списка лучших бомбардиров чемпионата по итогам первого круга — по 15 мячей.

Наконец, завершил разгром басков Неймар, отличившийся с передачи Алейша Видаля, вышедшего на замену вместо Серхи Роберто. Статистика Алейша Видаля впечатляет: в 11 последних матчах «Барселоны» Луис Энрике 7 раз не включал Видаля в заявку, зато при четырех выходах защитника на поле (трижды — в стартовом составе) «Барса» ни разу не пропускала, а сам Видаль в каждом матче делал голевой пас либо забивал гол.

ГРИЗМАНН ЗАЖЕГ В БИЛЬБАО.

Атлетическое дерби между «Атлетиком» из Бильбао и «Атлетико» из Мадрида закончилось эпической ничьей 2:2, хотя обе команды играли только на победу. «Атлетико» повел в счете уже на 3-й минуте благодаря хитрости Гризманна. Француз откликнулся на заброс с фланга от Коке и изобразил готовность переправить мяч в ворота. В результате вратарь метнуться к ближней штанге, а Гризманн… не стал касаться мяча и тот залетел в дальний угол. После этого «индейцы» изо всех сил «сушили» игру. Но баски при поддержке своих болельщиком смогли аж дважды за короткий отрезок взломать оборону гостей. Теперь «Атлетико» раскрылся — и игра на встречных курсах просто завораживала.

Солировал в ней, как обычно, Гризманн. Француз забил два красивейших гола, один из которых был не засчитан из-за спорного офсайда. Отмененный гол мог бы стать самым красивым в чемпионате: Гризманн с острого угла закинул мяч за спину вратарю точно в дальнюю «девятку». Впрочем, засчитанный гол Антуана тоже был на загляденье — ударом из-за штрафной площади. Этот гол стал для Гризманна юбилейным 50-м в 93 матчах испанского чемпионата в футболке «Атлетико». Француз отмечался голами уже в пяти из шести игр с начала года.

«ВАЛЕНСИЯ» ВПЕРВЫЕ НЕ ПРОПУСТИЛА.

Стоило «Валенсии» назначить Воро постоянным главным тренером (а не исполняющим обязанности), как команда преобразилась и одержала две победы подряд. И если в домашней победе валенсийцев над «Эспаньолом» не было ничего удивительного, то теперь «Валенсия» добилась действительно отличного результата — выиграла 2:0 в гостях у «Вильярреала», который в первом круге отбирал очки у «Реала» и «Барселоны» и разгромил «Атлетико» и «Сельту».

Главным героем матча стал 20-летний полузащитник «Валенсии» Солер, который двумя днями ранее был официально переведен в первый состав из дубля. Солер эффектно забил первый гол после паса Нани и проделал огромный объем работы в центре поля. Со вторым голом «Валенсии» не обошлось без везения: вратарь «Вильярреала» Асенсио потерял мяч после паса защитника назад, и в результате пошедший в прессинг до конца Мина был вознагражден голом. Более того, «Валенсия» в этом туре не пропустила — впервые за весь чемпионат. Воро вернул настоящую «Валенсию»!

«Лас-Пальмас» — «Депортиво» — 1:1 (1:0). Голы: Гарсия, 13 (1:0). Андоне, 69 (1:1).

«Эспаньол» — «Гранада» — 3:1 (2:1). Голы: Х. Рейес, 11 (1:0). Перейра, 23 (1:1). Пьятти, 32 (2:1). Наварро, 48 (3:1).

«Реал» — «Малага» — 2:1 (2:0). Голы: Серхио Рамос, 35 (1:0). Серхио Рамос, 43 (2:0). Аньор, 63 (2:1).

«Алавес» — «Леганес» — 2:2 (1:1). Голы: Лагуардия, 11 (1:0). Герреро, 45 (1:1). Мендес, 51 (2:1). Инсуа Бланко, 84 (2:2).

«Вильярреал» — «Валенсия» — 0:2 (0:2). Голы: Солер, 35 (0:1). Мина, 42 (0:2).

«Осасуна» — «Севилья» — 3:4 (1:1). Голы: Леон, 15 (1:0). Иборра, 43 (1:1). Иборра, 63 — в свои ворота (2:1). Иборра, 65 (2:2). Васкес, 80 (2:3). Сарабия, 90+2 (2:4). Кодро, 90+3 (3:4).

«Атлетик» — «Атлетико» — 2:2 (1:1). Голы: Коке, 3 (0:1). Лекуэ, 42 (1:1). Де Маркос, 56 (2:1). Гризманн, 80 (2:2).

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 1:0 (0:0). Гол: Хуанми, 72 (1:0).

«Бетис» — «Спортинг Х» — 0:0

«Эйбар» — «Барселона» — 0:4 (0:1). Голы: Д. Суарес, 31 (0:1). Месси, 50 (0:2). Л. Суарес, 68 (0:3). Неймар, 90+1 (0:4).