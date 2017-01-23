СМИ: «Эвертон» намерен приобрести защитника «Челси» Ивановича на замену Джагелке

По данным издания, ливерпульский клуб видит в 32-летнем сербе замену своему капитану Филу Джагелке, который в ближайшее время может перейти в «Сандерленд».

«Челси», скорее всего, разрешит Ивановичу покинуть клуб. При Антонио Конте, который возглавил «синих» летом 2016 года, защитник потерял место в стартовом составе лондонцев, проведя в текущем сезоне в общей сложности 15 игр. В чемпионате Англии Иванович последний раз выходил на поле с первых минут в конце сентября, впоследствии периодически появляясь на замену в концовке матчей.

Иванович перешел в «Челси» в 2008 году из московского «Локомотива». Вместе с «синими» он дважды выиграл чемпионат Англии, трижды завоевал Кубок Англии, по разу победил в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.