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23 января 2017, 12:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: «Эвертон» намерен приобрести защитника «Челси» Ивановича на замену Джагелке

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Футбольный клуб «Эвертон» заинтересован в услугах защитника лондонского «Челси» Бранислава Ивановича, сообщает express.co.uk.

По данным издания, ливерпульский клуб видит в 32-летнем сербе замену своему капитану Филу Джагелке, который в ближайшее время может перейти в «Сандерленд».

«Челси», скорее всего, разрешит Ивановичу покинуть клуб. При Антонио Конте, который возглавил «синих» летом 2016 года, защитник потерял место в стартовом составе лондонцев, проведя в текущем сезоне в общей сложности 15 игр. В чемпионате Англии Иванович последний раз выходил на поле с первых минут в конце сентября, впоследствии периодически появляясь на замену в концовке матчей.

Иванович перешел в «Челси» в 2008 году из московского «Локомотива». Вместе с «синими» он дважды выиграл чемпионат Англии, трижды завоевал Кубок Англии, по разу победил в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

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