Дилемма перед Кабанангой. Уехать из «Астаны» или остаться?

Форвард «Астаны» Жуниор Кабананга удачно выступает за свою сборную на Кубке Африканских Наций. Помог ДР Конго набрать четыре очка в подгруппе и выйти на первое место. Определенно, игра Кабананги стала для многих откровением. И не исключено, что на него обратили внимание селекционеры других клубов. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему Жуниор может перебраться в другой чемпионат.

Стоит сказать, что Кабананга в самый последний момент попал в список сборной ДР Конго на Кубок Африканский Наций-2017. Это было вызвано травмой полузащитника бельгийского «Кортрейка» Эрве Каже. И уже в первом матче с Марокко оправдал надежды главного тренера Флорана Ибенге. Жуниор действовал на месте крайнего нападающего. В первом тайме ничем особенным не запомнился. Да и вообще встреча не изобиловала множеством опасных моментов. Тем не менее, после перерыва форвард «Астаны» забил единственный мяч во встрече. Голкипер марокканцев Мунир Мохамеди не справился с подачей Фирмина Мубеле, чем не преминул воспользоваться Кабананга, сыгравший удачно на отскоке. На 79-й минуте Жуниор был заменен. Несмотря на это, его сборной удалось удержать победу с минимальным счетом и возглавить таблицу по итогам первого тура. При этом Кабананга был назван лучшим игроком матча.

Второй матч в квартете команда ДР Конго проводила против Кот-д`Ивуара. Его итог — 2:2. Нападающий «Астаны» провел блистательный первый тайм. Сначала успешно ассистировал Нескенсу Кебано, открывшему счет. Затем забил сам после подачи того же Фирмина Мубеле. И хотя в конце игры был заменен, его снова признали лучшим игроком матча за весомый вклад в положительный результат, позволивший команде сохранить за собой первое место в группе С. Заключительный поединок в квартете конголезцы проведут против Того 24 января.

Как известно, профессиональную карьеру Жуниор Кабананга начинал в 2010 году в Бельгии, так и не сумев закрепиться в местном топовом клубе «Андерлехт». Более-менее у него получилось поиграть за другой бельгийский клуб «Серкль Брюгге», в который перебрался 2013 году. За два сезона провел 64 матча, забил 13 мячей. По истечении контракта перешел в «Астану». С казахстанской командой заключил двухгодичное соглашение с правом продления. Оно истекает в конце 2017 года. В связи с этим астанчане могут заработать на продаже игрока, а потенциальные покупатели, наверняка, существуют. Вопрос лишь в цене. Или могут его сохранить у себя, если пожелают сделать на него ставку в дальнейшем.

Хотя первый вариант был бы оптимальным как для игрока, так и для клуба. Ведь Станимир Стойлов никогда всерьез на него не рассчитывал. Это, как в случае с Алексеем Щеткиным, хороший нападающий, но не подходящий под концепцию главного тренера. В конечном итоге, на временной основе был отдан «Тоболу». А Кабананга прошлый сезон также на правах аренды начинал в турецком «Кардемире Карабюкспоре». В июне был возвращен из аренды, так как Таната Нусербаева замучили травмы, а клубу предстояло выступать в еврокубках и параллельно защищать чемпионский титул от посягательств «Кайрата». И, в общем-то, конголезский нападающий не подвел, забил пять голов в 12 играх чемпионата и три мяча в полуфинале-финале Кубка Казахстана. В квалификации Лиги чемпионов и групповом турнире Лиги Европы поучаствовал во всех 12 матчах, забив по голу белорусскому БАТЭ и греческому «Олимпиакосу».

Кроме того, в межсезонье состав «Астаны» пополнили Аздрен Лулаку («Газ Метан») и Роман Муртазаев («Иртыш»). Есть в команде и сербский нападающий Джордже Деспотович. Жуниор своим старанием способен у них выиграть конкуренцию. Но насколько он нужен Станимиру Стойлову, когда не вписывается в состав? Логично продать и на вырученные деньги приобрести другого атакующего игрока. Другое дело, если тренерский штаб после успешного выступления игрока на КАН-2017 решит встроить его в свою игровую модель на долгую перспективу с дальнейшей пролонгацией контракта. Как видим, и тут встает перед тренером дилемма.

Как бы то ни было, Кабананга способен выступать на более высоком уровне. Понятно, что у него есть огрехи в технике. Но эти недостатки он компенсирует самоотдачей на поле и умением цепляться за мяч. При определенном стечении обстоятельств и, естественно, фарте, форварду «Астаны» по силам заиграть в условном «Трабзонспоре», барахтающемся в середине турнирной таблицы чемпионата Турции. А его форварды никак не начнут забивать. Так, кореец Хун-Юн Сук в десяти играх не нанес ни одного точного удара, а сенегалец Даме Н`Дойе в 13 матчах отметился только одним взятием ворот. Азербайджанец Рамиль Шейдаев пока не пользуется доверием у тренера Эрсуна Янала. На его счету только один проведенный матч.

Наверняка, Кабананга усилил бы атаку одного из российских клубов премьер-лиги. Речь, конечно, не о топовых командах, а про крепкие середняки. Тем более что форварды с хорошим умением играть на втором этаже сейчас в дефиците. В то же время не станет удивлением, если 27-летний нападающий ДР Конго останется в «Астане» и еще сильнее заиграет. Как-никак северян ожидает непростой сезон, в котором постараются сохранить лидирующие позиции в премьер-лиге и квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов. В этих турнирах им, конечно же, не помешает такой разноплановый форвард, как Кабанга.

Добавим, что Жуниор Кабананга в составе ДР Конго становился бронзовым призером КАН-2015. В составе «Астаны» дважды выигрывал чемпионство (2015, 2016), а также становился обладателем Кубка Казахстана-2016.