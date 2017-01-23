«Фиорентина» заинтересована в услугах Кассано

Fooball Italia со ссылкой на La Nazione сообщает, что спортивный директор «фиалок» Панталео Корвино является давним поклонником таланта 37-летнего футболиста.



По данным источника, в «Фиорентине» ищут замену Мауро Сарате, который должен перейти в «Уотфорд». Ранее Антонио Кассано отказался от переезда в Китай, а позже появилась новость, что итальянец может завершить игровую карьеру.



В нынешнем сезоне нападающий не принял участия ни в одном официальном матче и работает отдельно от основной команды.