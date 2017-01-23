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23 января 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фиорентина» заинтересована в услугах Кассано

Руководство «Фиорентины» заинтересовано в переходе нападающего «Сампдории» Антонио Кассано.

Fooball Italia со ссылкой на La Nazione сообщает, что спортивный директор «фиалок» Панталео Корвино является давним поклонником таланта 37-летнего футболиста.

По данным источника, в «Фиорентине» ищут замену Мауро Сарате, который должен перейти в «Уотфорд». Ранее Антонио Кассано отказался от переезда в Китай, а позже появилась новость, что итальянец может завершить игровую карьеру.

В нынешнем сезоне нападающий не принял участия ни в одном официальном матче и работает отдельно от основной команды.

Фиорентина
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