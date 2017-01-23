В организации договорных футбольных матчей в Белоруссии обвиняют 15 человек

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«В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В установленные законом сроки планируется передача дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд», — проинформировали в следственном ведомстве.

Там напомнили, что всего по уголовному делу проходит 20 человек, в отношении пяти из них производство по делу прекращено «в связи с деятельным раскаянием». Следствием было установлено, что граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд высшей и первой лиг чемпионата Белоруссии для того, чтобы те повлияли на результат. «В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода», — отметили в комитете. Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

В соответствии с Уголовным кодексом, максимальная санкция статьи «подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» предусматривает четыре года лишения свободы.