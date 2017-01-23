Юному футболисту нужна помощь
У 17-летнего воспитанника футбольного центра «Астаны» Бахтияра Мухаметкалиева врачи диагностировали тяжелое заболевание — остеогенную соркому 2-й степени (злокачественное образование верхней трети правой большеберцовой кости — С 40.2).
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Видимо, что-то случилось...
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Бахтияру требуется срочная операция в одной из онкологических клиник Германии. ФК «Астана», безусловно, оказывает помощь, но этих средств не достаточно.
Для всех небезразличных людей, имеющих возможность помочь Бахтияру, открыты расчетные счета на имя мамы Бахтияра — Гульназ Амантаевны Казизовой.
Контактный телефон Гульназ: +7 776 264 10 00
Для перевода средств по Казахстану:
1 вариант. Номер пластиковой карточки в Народном банке Казахстана:
4390 8782 4913 5715
ИИН 800324450517
Казизова Гульназ Амантаевна
2 вариант. Для перевода средств в тенге KZT (текущий счет)
Банк получателя:
АО Народный Банк Казахстана
ИИК KZ286016983000001020
БИК HSBKKZKX
Бенефициар: Казизова Гульназ Амантаевна
ИИН 800324450517
КНП 119
КБЕ 19
Для перевода средств
— российские рубли (Для Казизовой Гульназ Амантаевны, РК, г. Астана, ул. Карталинская 18/1, кв.164)
Банк получателя:
АО Народный Банк Казахстана
Ул. Аль Фараби 40, 480046, Алматы, Казахстан
ИИК KZ446016983000001023
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Корреспондентские счета в Сберегательном Банке РФ, Москва
Корреспондентский счет: 30111810900000000067
БИК: 044525225
К/С: 30101810400000000225
SWIFT BIC: SABRRUMM012
ОКОНХ: 96130
ОКПО: 00032537
ИНН: 7707083893
— американские доллары (Для Казизовой Гульназ Амантаевны, РК, г. Астана, ул. Карталинская 18/1, кв.164)
Банк Получателя / Beneficiary Bank:
Halyk Savings Bank of Kazakstan,
40 Al Farabi street, 050046, Almaty, Kazakstan
ИИК (дол) KZ986016983000001021
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Банк Корреспондент в долларах США / Correspondent Bank in USD
Correspondent account # 0000305758 with HSBC Bank USA, N.A.
CHIPS ABA: 0108
SWIFT BIC: MRMDUS33
— евро (Для Казизовой Гульназ Амантаевны, РК, г. Астана, ул. Карталинская 18/1, кв.164)
Банк Получателя / Beneficiary Bank
Halyk Savings Bank of Kazakstan,
40 Al Farabi street, 050046, Almaty, Kazakstan
ИИК (евро) KZ716016983000001022
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Банк Корреспондент в Евро / Correspondent Bank in EUR
Correspondent account # 947217610 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
BLZ: 500 700 10
SWIFT BIC: DEUTDEFF.
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