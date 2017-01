Юному футболисту нужна помощь

Бахтияру требуется срочная операция в одной из онкологических клиник Германии. ФК «Астана», безусловно, оказывает помощь, но этих средств не достаточно.



Для всех небезразличных людей, имеющих возможность помочь Бахтияру, открыты расчетные счета на имя мамы Бахтияра — Гульназ Амантаевны Казизовой.



Контактный телефон Гульназ: +7 776 264 10 00



Для перевода средств по Казахстану:



1 вариант. Номер пластиковой карточки в Народном банке Казахстана:



4390 8782 4913 5715

ИИН 800324450517

Казизова Гульназ Амантаевна



2 вариант. Для перевода средств в тенге KZT (текущий счет)



Банк получателя:

АО Народный Банк Казахстана

ИИК KZ286016983000001020

БИК HSBKKZKX

Бенефициар: Казизова Гульназ Амантаевна

ИИН 800324450517

КНП 119

КБЕ 19



Для перевода средств из-за границы:



— российские рубли (Для Казизовой Гульназ Амантаевны, РК, г. Астана, ул. Карталинская 18/1, кв.164)

Банк получателя:

АО Народный Банк Казахстана

Ул. Аль Фараби 40, 480046, Алматы, Казахстан

ИИК KZ446016983000001023

SWIFT BIC: HSBKKZKX

Корреспондентские счета в Сберегательном Банке РФ, Москва

Корреспондентский счет: 30111810900000000067

БИК: 044525225

К/С: 30101810400000000225

SWIFT BIC: SABRRUMM012

ОКОНХ: 96130

ОКПО: 00032537

ИНН: 7707083893



— американские доллары (Для Казизовой Гульназ Амантаевны, РК, г. Астана, ул. Карталинская 18/1, кв.164)

Банк Получателя / Beneficiary Bank:

Halyk Savings Bank of Kazakstan,

40 Al Farabi street, 050046, Almaty, Kazakstan

ИИК (дол) KZ986016983000001021

SWIFT BIC: HSBKKZKX

Банк Корреспондент в долларах США / Correspondent Bank in USD

Correspondent account # 0000305758 with HSBC Bank USA, N.A.

CHIPS ABA: 0108

SWIFT BIC: MRMDUS33



— евро (Для Казизовой Гульназ Амантаевны, РК, г. Астана, ул. Карталинская 18/1, кв.164)

Банк Получателя / Beneficiary Bank

Halyk Savings Bank of Kazakstan,

40 Al Farabi street, 050046, Almaty, Kazakstan

ИИК (евро) KZ716016983000001022

SWIFT BIC: HSBKKZKX

Банк Корреспондент в Евро / Correspondent Bank in EUR

Correspondent account # 947217610 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

BLZ: 500 700 10

SWIFT BIC: DEUTDEFF.