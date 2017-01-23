Mirror: «Интер» продаст футболиста Перешича, чтобы купить у «Арсенала» Санчеса
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Итальянский «Интер» пытается продать хорватского полузащитника Ивана Перишича, чтобы купить у английского «Арсенала» чилийского форварда Алексиса Санчеса. Об этом сообщает издание Mirror.
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28-летний Санчес является трансферной целью «Интера» с прошлого года. Зарплатные ожидания чилийца составляют порядка 200 тыс. фунтов в неделю. Поэтому клуб из Милана решил высвободить свободные средства, продав 27-летнего Перишича, и обеспечить переход Санчеса. Сообщается, что Перишич может продолжить карьеру в одном из английских клубов.
В текущем сезоне на счету хорвата 24 матча за «Интер» и 7 забитых мячей. Санчес провел 28 матчей за «Арсенал», в которых забил 17 голов.
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