Mirror: «Интер» продаст футболиста Перешича, чтобы купить у «Арсенала» Санчеса

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28-летний Санчес является трансферной целью «Интера» с прошлого года. Зарплатные ожидания чилийца составляют порядка 200 тыс. фунтов в неделю. Поэтому клуб из Милана решил высвободить свободные средства, продав 27-летнего Перишича, и обеспечить переход Санчеса. Сообщается, что Перишич может продолжить карьеру в одном из английских клубов.

В текущем сезоне на счету хорвата 24 матча за «Интер» и 7 забитых мячей. Санчес провел 28 матчей за «Арсенал», в которых забил 17 голов.