Китайский клуб предложил Руни из МЮ стать самым дорогим футболистом мира

Нападающему ФК «Манчестер Юнайтед» (Англия) Уэйну Руни предложен контракт на еженедельную выплату миллиона фунтов стерлингов, если он согласится играть за китайский футбольный клуб, сообщает The Sun.

Информацию о таком предложении Руни сообщил источник в Китае. Он уверен в том, что спортсмен согласится на предложенные условия, став самым высокооплачиваемым футбольным игроком мира.

«Он, вероятно, подпишет контракт на два года и заработает в Китае больше, чем за всю свою карьеру в «МЮ», — сообщил источник.

Напомним, 25 октября Руни во время беседы с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью узнал, что португальский специалист не рассчитывает на него в текущем сезоне. Руни было рекомендовано приступить к поискам нового клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января «Манчестер Юнайтед» обыграл «Реддинг». со счётом 4:0. Матч начался с быстрого гола Руни на 7-й минуте.