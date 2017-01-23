Герой футбольного дня. Эдуард Соболь

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Ничего удивительного или необычного в интересе «Бешикташа» к Эдуарду Соболю нет. Турки уже давно прощупали почву, поняв, что за относительно малые суммы в Украине можно найти относительно качественных футболистов.

Здесь все зависит от Эдуарда Соболя. Позиция «Шахтера» как владельца прав на футболиста понятна — «горняки» готовы отдать Эдуарда в аренду. Не продать, но арендовать — запросто. Эдуард пока не составит достойной конкуренции Исмаили на левом фланге обороны, а держать футболиста в «Заре» против его желания смысла нет.

Соболю нужно развиваться. Он очень неплохо провел последние полгода, став важной персоной не только для клуба, но и для сборной Украины. Проблема в том, что Эдуарду не удается стабильно держать планку на одном высоком уровне. То есть, даже в матчах за сборную наблюдались контрасты — после уверенной игры в одном поединке наступал если не провал, то период «серого футбола».

Возможно, «Бешикташ» — не лучший вариант для продолжения карьеры в плане саморазвития? Соболю прежде всего стоит добавлять в надежности оборонительной игры. С Эдуардом стоит работать над умением выбирать позицию, над умением цепко играть с оппонентами в своей зоне ответственности. «Бешикташ» — это не та структура, где с игроком будут «возиться», где будут ждать его прозрения. Особенно с игроком арендованным. Здесь от Соболя будут требовать надежной игры уже и сейчас. И нестабильность, которая наблюдается в действиях украинца, может стать препятствием для Эдуарда в плане становления на турецкой земле.

В этом контексте Соболю было бы полезно и дальше оставаться в «Заре». Юрий Вернидуб легко принимает подобные вызовы, терпеливо борясь с недостатками в целом перспективных футболистов. Собственно, именно благодаря тренеру «Зари» Эдуард резко поднялся с «перспективного» до уровня игрока сборной Украины.

Что для «Зари» означает возможный уход Соболя? Конечно, это потеря, но потеря, к которой луганчане должны быть готовы. С арендованными футболистами примерно одинаковый сценарий всегда — с ними стабильной в плане кадрового подбора команды не построишь.