Провал «Лестера» и первый после катастрофы матч «Шапекоэнсе». Главные новости за 22 января

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Бывший тренер кропивницкой «Зирки» Дарио Друди, похоже, останется в Украине. Как сообщил агент, который сотрудничает с аргентинцем, Друди предложили работу в «Карпатах» на посту спортивного директора. 29-летний специалист возглавлял «Зирку» с августа по ноябрь, под его руководством кропивницкая команда добыла три победы и один раз сыграла вничью.

Александр Караваев матч против лидера чемпионата «Башакшехира» начал на скамейке запасных, но вышел на поле сразу после перерыва. На тот момент его «Фенербахче» уже выигрывал со счетом 1:0. Так поединок и завершился, хотя у стамбульской команды был отличный шанс увеличить преимущество, но Фернандао не реализовал пенальти. «Фенербахче» занимает четвертое место, отставая от «Башакшехира» на четыре очка.

В Англии осечками манчестерских грандов воспользовались лондонские клубы. «Арсенал’не без проблем обыграл «Бернли». Канониры заканчивали поединок в меньшинстве, при этом победный мяч — с пенальти — Алексис Санчес провел на 90-й минуте. У «Челси» все прошло намного спокойней, но и соперник был слабее — аутсайдер «Халл». Аристократы выиграли благодаря голам Косты и Кэхилла. «Челси» лидирует, «Арсенал» идет на втором месте, отставая на восемь очков. А вот пока еще действующий чемпион «Лестер» все больше увязает в борьбе за выживание — лисы были разгромлены «Саутгемптоном» со счетом 3:0.

В Испании уверенную победу одержала «Барселона». Каталонцы разгромили «Эйбар» со счетом 4:0, голами отличились Денис Суарес, Месси, Луис Суарес и Неймар. А вот «Сельта», которая выиграла перед этим пять матчей подряд, уступила на выезде «Реал Сосьедаду». Также стоит отметить ничья «Атлетика» и «Атлетико» (2:2), из-за которой матрасники пропустили сан-себастьянцев на четвертое место.

Команда «Шапекоэнсе» провела первый матч после авиакатастрофы, в результате которой погибли 19 игроков и 24 сотрудника футбольного клуба. Перед товарищеским поединком с чемпионом Бразилии «Палмейрасом» трибуны домашней арены почтили троих из уцелевших в авиакатастрофе игроков. Матч завершился со счетом 2:2. Нынешний «Шапекоэнсе» составлен из арендованных игроков, предоставленных другими бразильскими командами.