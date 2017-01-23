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23 января 2017, 10:16 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист «Халла» Мэйсон перенес операцию после столкновения с Кэхиллом из «Челси»

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Футболист «Халла» Райан Мэйсон перенес операцию после столкновения с защитником «Челси» Гари Кэхиллом, сообщается на официальном сайте «тигров».

Полузащитник был доставлен в больницу Святой Марии после столкновения в воздухе с Кэхиллом в начале матча 22-го тура чемпионата Англии в воскресенье (2:0 в пользу «Челси»). 25-летний игрок получил перелом черепа. Он перенес операцию.

«Райан находится в стабильном состоянии. Ожидается, что он проведет в госпитале еще несколько дней», — сказано в сообщении.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал произошедшее несчастным случаем и пожелал игроку скорейшего восстановления, сообщает Mirror. Он также отметил, что в перерыве Кэхилл чувствовал себя неважно, однако было принято решение оставить его в игре. В итоге защитник на 81-й минуте забил второй мяч столичного клуба.

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