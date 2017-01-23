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23 января 2017, 10:05 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Рома» выиграла 13-й домашний матч подряд и повторила рекорд 87-летней давности

«Рома» одержала победу над «Кальяри» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 55-й минуте забил Эдин Джеко. «Кальяри» остался в меньшинстве в концовке встречи после удаления Жуана Педро Галвао на 90-й минуте.

Таким образом, «Рома» выиграла 13-й домашний матч подряд в Серии А и повторила свою же рекордную серию, установленную в 1930 году. Чтобы установить новый рекорд, римлянам в матче 23-го тура необходимо будет обыграть «Фиорентину» (7 февраля).

«Рома» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ювентуса» на один балл, который провел на один матч меньше. «Кальяри» с 26 очками идет на 11-й строчке.

Рома
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