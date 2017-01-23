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23 января 2017, 9:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью не против возможного отъезда Руни в Китай

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию, согласно которой форвард манкунианцев Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> прокомментировал информацию согласно которой форвард манкунианцев <span class=error>Уэйн</span> <span class=error>Руни</span> может продолжить карьеру в Китае. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось, что китайский клуб, название которого не уточняется, готов предложить 31-летнему английскому футболисту соглашение, по которому он бы зарабатывал £ 1 млн в неделю (около € 1,15 млн). Сейчас Руни зарабатывает £ 300 тыс. в неделю (около € 345 тыс.).

«Выбор зависит от него. Не люблю критиковать тех, кто уезжает в Китай. Там платят очень большие деньги. К тому же этот опыт может быть интересным. Каждый делает выбор в своей карьере. Я с ним никогда не затрагивал эту тему. Думаю, он ещё может быть полезным для нашего клуба, но по достижении некоторого уровня ты можешь сам решать, как распоряжаться карьерой», — цитирует Моуриньо The Independent.

Руни выступает за «МЮ» с 2004 года, после того как перешёл в стан манкунианцев из «Эвертона». В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провёл 16 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.

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