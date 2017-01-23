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23 января 2017, 9:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бускетс из-за травмы пропустит около четырёх недель

Стали известны сроки, которые потребуются полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу на восстановление.

Футболист получил травму в матче 19-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» (4:0). Бускетс покинул поле уже на 10-й минуте.

В ходе обследования врачи диагностировали у игрока растяжение связки лодыжки. По информации издания Marca, на восстановление Серхио Бускетсу потребуется не менее четырёх недель.

Точные сроки станут известны после того, как Бускетс, который покинул поле на носилках, пройдёт углублённое обследование.

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