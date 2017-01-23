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23 января 2017, 9:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Новичок «Актобе» вошел в ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ

Недавно подписавший контракт с «Актобе» бразильский полузащитник Жуниньо согласно сайту Transfermarkt.de стоит 1,5 миллиона евро, пишет Sports.kz.

Недавно подписавший контракт с <span class=error>Актобе</span> бразильский полузащитник Жуниньо согласно сайту Transfermarkt.de стоит 15 миллиона евро пишет Sports.kz. Увеличить
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Этот показатель, один из самых высоких в казахстанской Премьер-Лиге на данный момент, и позволяет игроку находиться в десятке самых дорогих футболистов.

Напомним, возглавляет рейтинг серб Неманья Максимович из «Астаны» с 3 миллионами евро, по 2,5 у «кайратовцев» чилийца Герсона Асеведо и ивуарийца Жерара Гоу.

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Витор Жуниор подписал контракт с «Актобе»

Витор Жуниор подписал контракт с «Актобе»

Как написал на своей официальной странице в Facebook бразилец Витор Жуниор, накануне он подписал контракт с «Актобе». Как явствует из слов игрока, со своим новым клубом он намеревается добраться никак не меньше, чем до Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Sports.kz.
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