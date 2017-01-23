Новичок «Актобе» вошел в ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ

Как написал на своей официальной странице в Facebook бразилец Витор Жуниор, накануне он подписал контракт с «Актобе». Как явствует из слов игрока, со своим новым клубом он намеревается добраться никак не меньше, чем до Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Sports.kz.