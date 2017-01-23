Новичок «Актобе» вошел в ТОП-10 самых дорогих футболистов КПЛ
Недавно подписавший контракт с «Актобе» бразильский полузащитник Жуниньо согласно сайту Transfermarkt.de стоит 1,5 миллиона евро, пишет Sports.kz.
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Этот показатель, один из самых высоких в казахстанской
Напомним, возглавляет рейтинг серб Неманья Максимович из «Астаны» с 3 миллионами евро, по 2,5 у «кайратовцев» чилийца Герсона Асеведо и ивуарийца Жерара Гоу.
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