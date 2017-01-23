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23 января 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Месси, Суареса и Неймара помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своём поле принимал «Барселону».

Голы Месси Суареса и Неймара помогли Барселоне разгромить Эйбар - Фото Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Таким образом, каталонская команда продлила серию без поражений в Примере до 12 матчей.

«Барселона» (41 очко) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (26) находится на девятой строчке.

22.01.2017 22:45 основной раунд: 19-й тур Municipal de Ipurua
Эйбар 0:4 Барселона
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Энрике Луис
Голы
6 Денис Суарес 31′
10 Лионель Месси (Л. Суарес) 50′
9 Луис Суарес 68′
11 да Силва Сантос Неймар (П. Алейш Видаль) 90+1′
Составы
Йоэль 1
39′ Андер Капа 7
Мауро Дос Сантос 15
Флориан Лежен 20
Санчес Хиль Педро Леон 21
44′ Аметльер Серхио Энрич 9
26′ Гонсало Эскаланте 5
Дани Гарсия 14
82′ Антонио Луна 19
Кристиан Ривера 6
78′ Такаси Инуи 8
Рубен Пенья 11
74′ Моралес Адриан Гонсалес 24
Фран Рико 16
1 Марк-Андре тер Штеген
18 Жорди Альба
23 Самюэль Юмтити
24 Жереми Матье
4 Иван Ракитич
7 Арда Туран 42′
10 Лионель Месси
11 да Силва Сантос Неймар
20 Серхи Роберто 65′
22 Парреу Алейш Видаль
9 Луис Суарес 76′
17 Пако Алькасер
5 Серхио Бускетс 10′
6 Денис Суарес
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 7
8 Угловые 5
12 Фолы 4
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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