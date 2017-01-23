Голы Месси, Суареса и Неймара помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»

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Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Таким образом, каталонская команда продлила серию без поражений в Примере до 12 матчей.



«Барселона» (41 очко) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (26) находится на девятой строчке.