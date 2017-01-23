Голы Месси, Суареса и Неймара помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Эйбар» на своём поле принимал «Барселону».
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Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Таким образом, каталонская команда продлила серию без поражений в Примере до 12 матчей.
«Барселона» (41 очко) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (26) находится на девятой строчке.
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|8
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|4
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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