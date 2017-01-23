Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28514176/
23 января 2017, 0:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Джеко принёс «Роме» победу над «Кальяри»

В матче 21-го тура итальянской Серии A «Рома» на стадионе «Олимпико» в Риме одержала победу с минимальным счётом над «Кальяри».

Единственный гол был забит через 10 минут после начала второго тайма — точным ударом отметился Эдин Джеко. Гости закончили встречу вдесятером — в компенсированное ко второму тайму время вторую красную карточку получил Жоао Педро.

В таблице Серии A «Рома» располагается на второй строчке. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет одно очко, но «старая синьора» провела на один матч меньше.

22.01.2017 22:45 основной раунд: 21-й тур Olimpico
Рома 1:0 Кальяри
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Массимо Растелли
Голы
55′ Эдин Джеко (А. Рюдигер) 9
Составы
Войчех Щенсны 1
Антонио Рюдигер 2
Бруну Перес 13
Федерико Фасио 20
Эмерсон 33
Кевин Стротман 6
Даниэле Де Росси 16
Эдин Джеко 9
87′ 90′ Константинос Манолас 44
Томас Фермален 15
88′ Раджа Наингголан 4
Леандро Паредес 5
81′ Диего Перотти 8
Стефан Эль-Шаарави 92
1 де Андраде Биттенкурт Пинейру Рафаэл
2 Бруну Алвеш
23 Лука Чеппителли 82′
29 Никола Мурру
3 Маурисио Исла
18 Николо Барелла 89′
77 Панайотис Тахцидис
22 Марко Боррьелло
19 Фабио Пизакане 81′ 18′
16 Паоло Фараго
4 Даниэле Дессена 66′
10 Жоау Педру 90+3′
17 Диегу Фариас 72′
25 Марко Сау
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
18 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 0
5 Угловые 4
8 Фолы 15
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Кальяри
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Рома» победила «Сампдорию» и вышла в ¼ финала Кубка Италии по футболу

«Рома» победила «Сампдорию» и вышла в ¼ финала Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. «Рома» крупно обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд турнира. Таким образом, определились все участники стадии четвертьфинала Кубка Италии сезона-2016/17.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России