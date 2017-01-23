Гол Джеко принёс «Роме» победу над «Кальяри»
В матче 21-го тура итальянской Серии A «Рома» на стадионе «Олимпико» в Риме одержала победу с минимальным счётом над «Кальяри».
Единственный гол был забит через 10 минут после начала второго тайма — точным ударом отметился Эдин Джеко. Гости закончили встречу вдесятером — в компенсированное ко второму тайму время вторую красную карточку получил Жоао Педро.
В таблице Серии A «Рома» располагается на второй строчке. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет одно очко, но «старая синьора» провела на один матч меньше.
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Массимо Растелли
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|18
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|0
|5
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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