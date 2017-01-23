Гол Джеко принёс «Роме» победу над «Кальяри»

Единственный гол был забит через 10 минут после начала второго тайма — точным ударом отметился Эдин Джеко. Гости закончили встречу вдесятером — в компенсированное ко второму тайму время вторую красную карточку получил Жоао Педро.



В таблице Серии A «Рома» располагается на второй строчке. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет одно очко, но «старая синьора» провела на один матч меньше.