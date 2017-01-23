Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»

Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



В составе «Лиона» забитые мячи на свой счёт записали Матьё Вальбуэна и Александр Ляказетт, который во втором тайме оформил дубль. За «Марсель» отличился Матеус Дория.



«Лион» (37 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (30 очков) находится на седьмой строчке.