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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28514173/
23 января 2017, 1:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Марсель».

Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Лиона» забитые мячи на свой счёт записали Матьё Вальбуэна и Александр Ляказетт, который во втором тайме оформил дубль. За «Марсель» отличился Матеус Дория.

«Лион» (37 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (30 очков) находится на седьмой строчке.

22.01.2017 23:00 основной раунд: 21-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 3:1 Марсель
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Брюно Женезьо Руди Гарсия
Голы
43′ Матье Вальбуэна 28
61′ Александр Ляказетт 10
75′ Александр Ляказетт 10
3 Матеус Маседу Дориа 67′
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 20
Жереми Морель 15
37′ Мапу Янга-Мбива 2
Эмануэль Маммана 4
Максвел Гнали Корне 27
Максим Гоналон 21
Александр Ляказетт 10
79′ Матье Вальбуэна 28
Мемфис Депай 9
85′ Корантен Толиссо 8
Жордан Ферри 12
71′ Набиль Фекир 18
Люка Тузар 29
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи 85′
3 Матеус Маседу Дориа
6 Жорже Пиреш Роланду
24 Род Фанни 48′
18 Бафетимби Гомис
8 Морган Сансон
29 Андре-Франк Замбо
26 Флориан Товен 89′
20 Саиф-Эддин Кауи
17 Буна Сарр 66′
7 Реми Кабелла
27 Максим Лопес 66′
11 Ромен Алессандрини
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 4
6 Угловые 8
14 Фолы 18
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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