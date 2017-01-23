Дубль Ляказетта помог «Лиону» обыграть «Марсель»
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал на своём поле «Марсель».
Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе «Лиона» забитые мячи на свой счёт записали Матьё Вальбуэна и Александр Ляказетт, который во втором тайме оформил дубль. За «Марсель» отличился Матеус Дория.
«Лион» (37 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (30 очков) находится на седьмой строчке.
|22.01.2017 23:00
|основной раунд: 21-й тур
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
|Брюно Женезьо
|Руди Гарсия
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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