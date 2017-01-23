«Реал» предлагает «Челси» € 30 млн за Куртуа
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Mirror.
По информации издания, мадридский клуб начал переговоры с «Челси», предложив за переход 24-летнего бельгийского игрока € 30 млн. Отмечается, что «Реал» уже не в первый раз пытается приобрести Куртуа. «Челси» и игрок пока не смогли договориться о продлении соглашения на пять лет. Действующий контракт вратаря с лондонцами истекает летом 2019 года.
В нынешнем сезоне английской
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