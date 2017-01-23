«Реал» предлагает «Челси» € 30 млн за Куртуа

По информации издания, мадридский клуб начал переговоры с «Челси», предложив за переход 24-летнего бельгийского игрока € 30 млн. Отмечается, что «Реал» уже не в первый раз пытается приобрести Куртуа. «Челси» и игрок пока не смогли договориться о продлении соглашения на пять лет. Действующий контракт вратаря с лондонцами истекает летом 2019 года.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Тибо провёл 22 матча, пропустил 15 голов и совершил 38 сейвов.