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23 января 2017, 0:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» предлагает «Челси» € 30 млн за Куртуа

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Mirror.

По информации издания, мадридский клуб начал переговоры с «Челси», предложив за переход 24-летнего бельгийского игрока € 30 млн. Отмечается, что «Реал» уже не в первый раз пытается приобрести Куртуа. «Челси» и игрок пока не смогли договориться о продлении соглашения на пять лет. Действующий контракт вратаря с лондонцами истекает летом 2019 года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Тибо провёл 22 матча, пропустил 15 голов и совершил 38 сейвов.

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