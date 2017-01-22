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22 января 2017, 23:15 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Джедже стал самым дорогим игроком «Иртыша»

Новичок «Иртыша», нападающий Франк Джа Джедже, стал самым дорогим футболистом в составе павлодарской команды, сообщает Sports.kz.

Новичок Иртыша нападающий Франк <span class=error>Джа</span> <span class=error>Джедже</span> стал самым дорогим футболистом в составе павлодарской команды сообщает Sports.kz. Увеличить
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Рыночная стоимость французского ивуарийца, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 750 тысяч евро. Ранее самым дорогим игроком «Иртыша» был португальский полузащитник Карлуш Фонсека (650 тысяч евро).

Напомним, 30-летний Джа Джедже перешел в «Иртыш» на правах свободного агента. Его последним клубом был катарский «Аль-Шахания».

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