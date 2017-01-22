Джедже стал самым дорогим игроком «Иртыша»
Новичок «Иртыша», нападающий Франк Джа Джедже, стал самым дорогим футболистом в составе павлодарской команды, сообщает Sports.kz.
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Рыночная стоимость французского ивуарийца, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 750 тысяч евро. Ранее самым дорогим игроком «Иртыша» был португальский полузащитник Карлуш Фонсека (650 тысяч евро).
Напомним, 30-летний Джа Джедже перешел в «Иртыш» на правах свободного агента. Его последним клубом был катарский «Аль-Шахания».
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