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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28513648/
22 января 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту», «Бетис» и «Спортинг» сыграли вничью

В матче 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Сельту».

Единственный гол в этой игре был забит на 72-й минуте, автором точного удара стал Хуанми. Благодаря этой победе идущий на пятой строчке «Реал Сосьедад» догнал по количеству очков «Атлетико».

В другом матче тура «Бетис» принимал хихонский «Спортинг», проводивший первую игру под руководством Хоана Руби. Завершилась встреча вничью со счётом 0:0.
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