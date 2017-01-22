«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту», «Бетис» и «Спортинг» сыграли вничью

Единственный гол в этой игре был забит на 72-й минуте, автором точного удара стал Хуанми. Благодаря этой победе идущий на пятой строчке «Реал Сосьедад» догнал по количеству очков «Атлетико».



В другом матче тура «Бетис» принимал хихонский «Спортинг», проводивший первую игру под руководством Хоана Руби. Завершилась встреча вничью со счётом 0:0.