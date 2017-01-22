«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Аталанты» на своем поле переиграли «Сампдорию» в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча стал Алехандро Гомес, забивший с пенальти на 55-й минуте.
«Аталанта» после этой победы набрала 38 очков и поднялась на шестое место в таблице серии А, отставая от идущего на пятой строчке (в зоне Лиги Европы) миланского «Интера» на балл. «Сампдория» с 24 очками идет на 16-м месте.
|22.01.2017 20:00
|основной раунд: 21-й тур
|Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
|Джанпьеро Гасперини
|Марко Джампаоло
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|20
|8
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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