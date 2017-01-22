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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28513588/
22 января 2017, 22:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты «Аталанты» на своем поле переиграли «Сампдорию» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча стал Алехандро Гомес, забивший с пенальти на 55-й минуте.

«Аталанта» после этой победы набрала 38 очков и поднялась на шестое место в таблице серии А, отставая от идущего на пятой строчке (в зоне Лиги Европы) миланского «Интера» на балл. «Сампдория» с 24 очками идет на 16-м месте.

22.01.2017 20:00 основной раунд: 21-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Аталанта 1:0 Сампдория
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Марко Джампаоло
Голы
55′ Алехандро Дарио Гомес 10
Составы
Этрит Бериша 1
Андреа Мазиелло 5
Маттиа Кальдара 13
Алессандро Бастони 95
Ремо Фройлер 11
74′ Ясмин Куртич 27
Леонардо Спинаццола 37
Андреа Петанья 29
61′ Андреа Конти 24
Эрвин Зуканович 6
88′ Алехандро Дарио Гомес 10
Рафаэл Толой 3
46′ Филиппо Мелегони 94
Альберто Грасси 88
1 Кристиан Пуджони
13 Педру Перейра 28′
20 Даниэль Павлович
26 Матиас Сильвестре
37 Милан Шкриньяр 89′
34 Лукас Торрейра
14 Патрик Шик
27 Фабио Квальярелла
10 Бруну Фернандеш 83′
47 Анте Будимир
16 Кароль Линетти 58′
9 Луис Муриэль
18 Деннис Прат 51′
23 Филип Джуричич 81′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 20
8 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
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