«Аталанта» обыграла «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бергамо, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча стал Алехандро Гомес, забивший с пенальти на 55-й минуте.

«Аталанта» после этой победы набрала 38 очков и поднялась на шестое место в таблице серии А, отставая от идущего на пятой строчке (в зоне Лиги Европы) миланского «Интера» на балл. «Сампдория» с 24 очками идет на 16-м месте.