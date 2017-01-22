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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28513453/
22 января 2017, 21:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Майнц» и «Кельн» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. «Майнц» и «Кельн» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Майнца», завершилась со счетом 0:0.

«Кельн» с 26 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице, «Майнц» (21) расположился на 11-й строчке.

22.01.2017 19:30 основной раунд: 17-й тур Opel Arena
Майнц 0:0 Кельн
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мартин Шмидт Петер Штегер
Составы
Йонас Лессль 1
Штефан Белль 16
Даниэль Брозински 18
41′ Гаэтан Бюссманн 24
Нико Бунгерт 26
Данни Латца 6
Левин Озтунали 8
Фабиан Фрай 20
Пабло Де Бласис 32
77′ Самперио Бустара Хайро 17
Мунир Бузьян 41
89′ Йосинори Муто 9
Жан-Филипп Гбамен 25
18 Томас Кесслер
3 Доминик Хайнц
4 Фредерик Серенсен 64′
5 Доминик Маро
14 Йонас Хектор
16 Павел Ольковски
6 Марко Хегер
34 Константин Рауш
13 Юя Осако
27 Антони Модест
17 Кристиан Клеменс 74′
21 Леонардо Биттенкурт
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
5 Угловые 5
12 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Майнц
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