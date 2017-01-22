«Майнц» и «Кельн» сыграли вничью в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. «Майнц» и «Кельн» сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Майнца», завершилась со счетом 0:0.
«Кельн» с 26 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице, «Майнц» (21) расположился на 11-й строчке.
Главные тренеры
|Мартин Шмидт
|Петер Штегер
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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