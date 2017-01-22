«Челси» обыграл «Халл Сити», Коста отметился голом

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Встреча, прошедшая в Лондоне в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет в матче на седьмой минуте компенсированного к первому тайму времени открыл Диего Коста, который ранее был выведен из основного состава из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте, но позже вернулся к тренировкам. Во втором тайме преимущество лондонцев удвоил Гари Кэхилл (81-я минута).

Ранее СМИ сообщали о том, что Диего Коста перестал тренироваться с командой после того, как поссорился с Конте, возможно, из-за того, что игроку было отказано в переезде в китайский клуб. Нападающий был выведен из состава и пропустил игру с «Лестер Сити» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 14 января, которая завершилась победой лондонцев со счетом 3:0. Но в итоге форвард вернулся в основу за несколько дней до матча с «Халл Сити», а официальной причиной пропуска игры с «Лестером» была названа травма спины.