«Челси» обыграл «Халл Сити», Коста отметился голом

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Встреча, прошедшая в Лондоне в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет в матче на седьмой минуте компенсированного к первому тайму времени открыл Диего Коста, который ранее был выведен из основного состава из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте, но позже вернулся к тренировкам. Во втором тайме преимущество лондонцев удвоил Гари Кэхилл (81-я минута).
Ранее СМИ сообщали о том, что Диего Коста перестал тренироваться с командой после того, как поссорился с Конте, возможно, из-за того, что игроку было отказано в переезде в китайский клуб. Нападающий был выведен из состава и пропустил игру с «Лестер Сити» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 14 января, которая завершилась победой лондонцев со счетом 3:0. Но в итоге форвард вернулся в основу за несколько дней до матча с «Халл Сити», а официальной причиной пропуска игры с «Лестером» была названа травма спины.
«Челси» после этой победы набрал 55 очков и продолжает лидировать в английской премьер-лиге, обгоняя идущий вторым другой лондонский клуб «Арсенал» на 8 очков. «Халл Сити» с 16 баллами занимает предпоследнюю 19-ю строчку в турнирной таблице.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте ещё не решил, выйдет ли на поле в стартовом составе синих нападающий Диего Коста в завтрашнем домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Халл Сити», однако он не сомневается в преданности форварда делу.