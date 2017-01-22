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22 января 2017, 21:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» обыграл «Халл Сити», Коста отметился голом

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты «Челси» на своем поле обыграли «Халл Сити» в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Футболисты Челси на своем поле обыграли Халл Сити в матче 22-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Лондоне в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет в матче на седьмой минуте компенсированного к первому тайму времени открыл Диего Коста, который ранее был выведен из основного состава из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте, но позже вернулся к тренировкам. Во втором тайме преимущество лондонцев удвоил Гари Кэхилл (81-я минута).

Ранее СМИ сообщали о том, что Диего Коста перестал тренироваться с командой после того, как поссорился с Конте, возможно, из-за того, что игроку было отказано в переезде в китайский клуб. Нападающий был выведен из состава и пропустил игру с «Лестер Сити» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в субботу, 14 января, которая завершилась победой лондонцев со счетом 3:0. Но в итоге форвард вернулся в основу за несколько дней до матча с «Халл Сити», а официальной причиной пропуска игры с «Лестером» была названа травма спины.

«Челси» после этой победы набрал 55 очков и продолжает лидировать в английской премьер-лиге, обгоняя идущий вторым другой лондонский клуб «Арсенал» на 8 очков. «Халл Сити» с 16 баллами занимает предпоследнюю 19-ю строчку в турнирной таблице.

22.01.2017 19:30 основной раунд: 22-й тур Stamford Bridge
Челси 2:0 Халл Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Антонио Конте Силва Марку
Голы
45+7′ Диегу Коста (В. Мозес) 19
81′ Гэри Кэйхилл (С. Фабрегас) 24
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Виктор Мозес 15
Маркос Алонсо 3
43′ Н`Голо Канте 7
Неманья Матич 21
87′ Диегу Коста 19
Миши Батшуайи 23
71′ Родригес Педро 11
Виллиан 22
71′ Эден Азар 10
Сеск Фабрегас 4
16 Элдин Якупович
14 Омар Элабделлауи
3 Эндрю Робертсон 52′
5 Гарри Магуайр
21 Майкл Доусон 7′
40 Эвандру
11 Сэмюэл Клукас
8 Том Хаддлстоун
6 Кертис Дэйвис 59′ 26′
24 Умар Ньясс
25 Райан Мэйсон 21′
7 Дэвид Мейлер
9 Абель Эрнандес 75′
20 Адама Диоманде
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
9 Угловые 7
12 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Новости Зарубежного футбола

Конте: Каждый раз, когда Диего Коста играет за «Челси», он отдаёт всего себя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ещё не решил, выйдет ли на поле в стартовом составе синих нападающий Диего Коста в завтрашнем домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Халл Сити», однако он не сомневается в преданности форварда делу.
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