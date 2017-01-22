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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28513247/
22 января 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Анже» в чемпионате Франции

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты «Сент-Этьена» одолели «Анже» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Воскресная игра в Сент-Этьене завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Матео Павлович вывел «Анже» вперед на 17-й минуте, а на 51-й защитник гостей Абдулай Бамба восстановил равенство, поразив собственные ворота. Победу «Сент-Этьену» принес гол Лоика Перрена на 74-й минуте.

«Сент-Этьен», с 30 очками поднявшийся на шестое место в турнирной таблице, следующий матч проведет 29 января в гостях с «Тулузой». «Анже», не побеждавший в последних девяти турах и занимающий 19-ю строчку с 20 баллами, днем ранее примет «Мец».

22.01.2017 19:00 основной раунд: 21-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 2:1 Анже
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Стефан Мулен
Голы
51′ Абдулай Бамба 25
74′ Лоик Перрен 24
4 Матео Павлович 17′
Составы
Жесси Мулен 30
Кевин Теофиль-Катрин 2
67′ Пьер-Ив Полома 3
Лоик Перрен 24
Кевин Малькюи 25
Уле Сельнес 17
Фабьен Лемуан 18
Ромен Амума 21
44′ 45′ Жордан Верету 14
Нолан Ру 9
87′ Кевин Монне-Паке 22
Флорантен Погба 19
68′ Амиду Кейта 32
Арно Норден 33
1 Денис Петрич
4 Матео Павлович
8 Исмаэль Траоре 52′
24 Ромен Тома
25 Абдулай Бамба 23′
29 Венсан Мансо
5 Тома Мангани
27 Феребори Доре
18 Батист Сантамария 78′
11 Диксон Нвакаеме
2 Кевин Бериго 86′
20 Флавьен Тэ
15 Пьеррик Капель 68′ 45+1′
26 Мехди Жан Тахрат
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 5
6 Угловые 3
8 Фолы 8
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сент-Этьен
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Новости Зарубежного футбола

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