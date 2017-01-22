«Сент-Этьен» одержал волевую победу над «Анже» в чемпионате Франции

Воскресная игра в Сент-Этьене завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Матео Павлович вывел «Анже» вперед на 17-й минуте, а на 51-й защитник гостей Абдулай Бамба восстановил равенство, поразив собственные ворота. Победу «Сент-Этьену» принес гол Лоика Перрена на 74-й минуте.

«Сент-Этьен», с 30 очками поднявшийся на шестое место в турнирной таблице, следующий матч проведет 29 января в гостях с «Тулузой». «Анже», не побеждавший в последних девяти турах и занимающий 19-ю строчку с 20 баллами, днем ранее примет «Мец».