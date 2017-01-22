Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28513110/
22 января 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Игрок «Халла» Мейсон госпитализирован с травмой головы, полученной в матче с «Челси»

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футболист «Халла» Райан Мейсон госпитализирован с травмой головы, полученной в гостевом матче чемпионата Англии против лондонского «Челси».

25-летний англичанин на 12-й минуте игры столкнулся с защитником «Челси» Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада «Халла» воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован. Вместо Мейсона на поле появился Дэвид Мейлер.

Подходит к концу первый тайм, счет — 0:0.

Халл Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Мутко заявил, что ему неинтересен новый фильм ARD о допинге

Тренер Казарин стал единственным новым обвиняемым в фильме ARD

Хоккей высокого уровня: Матч звезд КХЛ завершился победой дивизиона Чернышева