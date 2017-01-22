Игрок «Халла» Мейсон госпитализирован с травмой головы, полученной в матче с «Челси»

25-летний англичанин на 12-й минуте игры столкнулся с защитником «Челси» Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада «Халла» воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован. Вместо Мейсона на поле появился Дэвид Мейлер.

Подходит к концу первый тайм, счет — 0:0.