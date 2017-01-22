Игрок «Халла» Мейсон госпитализирован с травмой головы, полученной в матче с «Челси»
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футболист «Халла» Райан Мейсон госпитализирован с травмой головы, полученной в гостевом матче чемпионата Англии против лондонского «Челси».
25-летний англичанин на 12-й минуте игры столкнулся с защитником «Челси» Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада «Халла» воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован. Вместо Мейсона на поле появился Дэвид Мейлер.
Подходит к концу первый тайм, счет — 0:0.
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