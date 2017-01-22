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22 января 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в 19-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Футболисты мадридского Атлетико сыграли вничью с Атлетиком из Бильбао в матче 19-го тура чемпионата Испании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Бильбао, завершилась со счетом 2:2. Счет открыли гости — уже на 3-й минуте отличился Коке. Хозяева ответили мячами Иньиго Лекуэ (42) и Оскара де Маркоса (56). На 80-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет и спас мадридцев от поражения.

«Атлетико» (35 очков) идет на 4-й строчке в турнирной таблице, «Атлетик» (29) — 7-й.

22.01.2017 18:15 основной раунд: 19-й тур San Mames Barria
Атлетик 2:2 Атлетико
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Диего Симеоне
Голы
42′ Иньиго Лекуэ (Иньяки Уильямс) 15
56′ Оскар Де Маркос (Э. Рауль Гарсия) 18
6 Коке (Филипе Луис) 3′
7 Антуан Гризманн (Хосе Санс Фернандо Торрес) 80′
Составы
Горка Ираисос 1
Энеко Боведа 2
Эмерик Ляпорт 4
Иньиго Лекуэ 15
Оскар Де Маркос 18
Микель Баленсиага 24
Микель Сан-Хосе 6
Эскудеро Рауль Гарсия 22
63′ 89′ Андер Итурраспе 8
Микель Рико 17
83′ Гоньи Икер Муниаин 10
Асьер Вильялибре 28
36′ 83′ Иньяки Уильямс 11
Маркель Сусаэта 14
1 Мигель Анхель Мойя
2 Диего Годин
3 Филипе Луис
16 Шиме Врсалько
24 Хосе Хименес 90+3′
6 Коке
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн
14 Габриэль Фернандес Габи 58′ 47′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
10 Янник Феррейра-Карраско 65′ 64′
23 Николас Гайтан
21 Кевин Гамейро 65′
11 Анхель Корреа
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
2 Угловые 6
12 Фолы 9
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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