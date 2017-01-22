Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в 19-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 19-го тура чемпионата Испании.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Бильбао, завершилась со счетом 2:2. Счет открыли гости — уже на 3-й минуте отличился Коке. Хозяева ответили мячами Иньиго Лекуэ (42) и Оскара де Маркоса (56). На 80-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет и спас мадридцев от поражения.
«Атлетико» (35 очков) идет на 4-й строчке в турнирной таблице, «Атлетик» (29) — 7-й.
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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