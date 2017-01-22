Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в 19-м туре чемпионата Испании

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Бильбао, завершилась со счетом 2:2. Счет открыли гости — уже на 3-й минуте отличился Коке. Хозяева ответили мячами Иньиго Лекуэ (42) и Оскара де Маркоса (56). На 80-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет и спас мадридцев от поражения.

«Атлетико» (35 очков) идет на 4-й строчке в турнирной таблице, «Атлетик» (29) — 7-й.