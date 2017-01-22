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22 января 2017, 22:21 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Чалханоглу принес «Байеру» победу над «Гертой» в чемпионате Германии

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты «Байера» одержали победу над «Гертой» в матче 17-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Леверкузене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эмер Топрак (12-я минута) и Хакан Чалханоглу (36 — с пенальти, 88). У «Герты» отличился Валентин Штокер (44).

«Герта» с 30 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, «Байер» (24) — 8-й.

22.01.2017 17:30 основной раунд: 17-й тур BayArena
Байер 3:1 Герта
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Роджер Шмидт Паль Дардаи
Голы
12′ Емер Топрак (Х. Эрнандес) 21
36′ Хакан Чалханоглу 10
88′ Хакан Чалханоглу (К. Кампль) 10
14 Валентин Штокер 44′
Составы
Бернд Лено 1
Насименту Боргес Венделл 18
Емер Топрак 21
Беньямин Хенрикс 39
Хакан Чалханоглу 10
Юлиан Баумгартлингер 15
Кевин Кампль 44
Хавьер Эрнандес 7
8′ Александр Драгович 6
Джонатан Та 4
75′ Юлиан Брандт 19
Адмир Мехмеди 14
84′ Карим Беллараби 38
Кай Хаферц 29
22 Руне Ярстейн
2 Петер Пекарик
5 Никлас Штарк
21 Марвин Платтенхардт
25 Джон Брукс
14 Валентин Штокер 55′
28 Фабиан Лустенбергер
19 Ведад Ибишевич 53′
3 Пер Сильян Шельбред 87′
11 Сами Аллаги
6 Владимир Дарида 82′
16 Юлиан Шибер
7 Александр Эссвайн 66′
24 Гэнки Харагути
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 3
7 Угловые 3
14 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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