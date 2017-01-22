Дубль Чалханоглу принес «Байеру» победу над «Гертой» в чемпионате Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Леверкузене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эмер Топрак (12-я минута) и Хакан Чалханоглу (36 — с пенальти, 88). У «Герты» отличился Валентин Штокер (44).

«Герта» с 30 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, «Байер» (24) — 8-й.