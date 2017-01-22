Дубль Чалханоглу принес «Байеру» победу над «Гертой» в чемпионате Германии
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Байера» одержали победу над «Гертой» в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Леверкузене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых забили Эмер Топрак (12-я минута) и Хакан Чалханоглу (36 — с пенальти, 88). У «Герты» отличился Валентин Штокер (44).
«Герта» с 30 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице, «Байер» (24) — 8-й.
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Паль Дардаи
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter