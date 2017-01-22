«Интер» одержал 6-ю победу подряд в чемпионате Италии, обыграв «Палермо»

Встреча, прошедшая в Палермо в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых забил Жуан Мариу на 65-й минуте. У «Интера» на 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален экс-защитник казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» аргентинец Кристиан Ансальди, а у «Палермо» на в компенсированное время второго тайма второе предупреждение получил Алессандро Гацци.

Результаты других матчей 21-го тура, прошедших в воскресенье:

«Болонья» — «Торино» — 2:0,

«Дженоа» — «Кротоне» — 2:2,

«Пескара» — «Сассуоло» — 1:3,

«Эмполи» — «Удинезе» — 1:0.