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22 января 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» одержал 6-ю победу подряд в чемпионате Италии, обыграв «Палермо»

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты «Интера» обыграли «Палермо» в матче 21-го тура чемпионата Италии и продлили победную серию в турнире до шести игр.

Встреча, прошедшая в Палермо в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых забил Жуан Мариу на 65-й минуте. У «Интера» на 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален экс-защитник казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» аргентинец Кристиан Ансальди, а у «Палермо» на в компенсированное время второго тайма второе предупреждение получил Алессандро Гацци.

Результаты других матчей 21-го тура, прошедших в воскресенье:

«Болонья» — «Торино» — 2:0,

«Дженоа» — «Кротоне» — 2:2,

«Пескара» — «Сассуоло» — 1:3,

«Эмполи» — «Удинезе» — 1:0.

22.01.2017 17:00 основной раунд: 21-й тур Renzo Barbera
Палермо 0:1 Интер
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эудженио Корини Стефано Пиоли
Голы
6 Жоау Мариу (А. Кандрева) 65′
Составы
Йосип Посавец 1
44′ Эдоардо Гольданига 6
Джанкарло Гонсалес 12
Тиагу Ционек 15
Джузеппе Пеццелла 97
63′ 90+5′ Алессандро Гацци 14
90+1′ Робин Куайсон 21
19′ Илия Несторовски 30
78′ Андреа Рисполи 3
83′ Алессандро Диаманти 23
72′ Корсини Бруну Энрике 25
78′ Норберт Балог 22
81′ Мато Яяло 28
Ивайло Чочев 18
1 Самир Ханданович
15 Кристиан Ансальди 22′ 79′
24 Джейсон Мурильо
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио 35′
5 Роберто Гальярдини
77 Марсело Брозович
9 Мауро Икарди
19 Эвер Банега 55′
6 Жоау Мариу
87 Антонио Кандрева 82′
21 Давиде Сантон
44 Иван Перишич 77′
7 Жоффре Кондогбья
Статистика
7 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 6
7 Угловые 12
23 Фолы 13
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
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