«Интер» одержал 6-ю победу подряд в чемпионате Италии, обыграв «Палермо»
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Интера» обыграли «Палермо» в матче 21-го тура чемпионата Италии и продлили победную серию в турнире до шести игр.
Встреча, прошедшая в Палермо в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, у которых забил Жуан Мариу на 65-й минуте. У «Интера» на 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален
Результаты других матчей 21-го тура, прошедших в воскресенье:
«Болонья» — «Торино» — 2:0,
«Дженоа» — «Кротоне» — 2:2,
«Пескара» — «Сассуоло» — 1:3,
«Эмполи» — «Удинезе» — 1:0.
Главные тренеры
|Эудженио Корини
|Стефано Пиоли
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|16
|0
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|12
|23
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter