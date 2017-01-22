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22 января 2017, 22:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Арсенал» переиграл «Бернли» в домашнем матче чемпионата Англии

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. «Арсенал» на своем поле переиграл «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу, забив победный гол в компенсированное время.

Арсенал на своем поле переиграл Бернли в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу забив победный гол в компенсированное время. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. На 59-й минуте Шкодран Мустафи вывел хозяев вперед. В компенсированные к матчу семь минут арбитр Джонатан Мосс назначил сразу два пенальти — сначала гости отыгрались с 11-метрового удара, исполненного Андре Греем, а на самой последней минуте победу «Арсеналу» также с «точки» принес Алексис Санчес.

На 65-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве после удаления Гранита Джаки, который получил уже вторую красную карточку в нынешнем чемпионате. Примечательно, что предыдущее удаление швейцарскому полузащитнику вынес тот же Джонатан Мосс в домашней встрече восьмого тура против «Суонси».

«Арсенал» набрал 47 очков и вышел на второе место в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Бернли» с 26 баллами занимает 13-ю строчку.

22.01.2017 17:15 основной раунд: 22-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:1 Бернли
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Шон Дайч
Голы
59′ Шкодран Мустафи (М. Езил) 20
90+8′ Алексис Санчес 7
7 Андре Грэй 90+3′
Составы
Петр Чех 33
Габриэл Паулиста 5
Лоран Косьельни 6
Начо Монреаль 18
90+5′ Шкодран Мустафи 20
Аарон Рэмси 8
65′ Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
89′ Месут Езил 11
Эктор Бельерин 24
69′ Алекс Ивоби 17
Франсис Кокелен 34
87′ Оливье Жиру 12
Дэнни Уэлбек 23
1 Том Хитон
2 Мэттью Лоутон 58′
5 Майкл Кин
6 Бен Ми
23 Стивен Уорд
21 Джордж Бойд
7 Андре Грэй
10 Эшли Барнс 90+7′
8 Дин Мэрни 76′ 74′
26 Джеймс Тарковски
13 Джефф Хендрик 73′
19 Джоуи Бартон
16 Стивен Дефур 77′
9 Сэм Воукс
Статистика
1 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 13
8 Удары в створ 7
10 Угловые 4
12 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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