«Арсенал» переиграл «Бернли» в домашнем матче чемпионата Англии

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. На 59-й минуте Шкодран Мустафи вывел хозяев вперед. В компенсированные к матчу семь минут арбитр Джонатан Мосс назначил сразу два пенальти — сначала гости отыгрались с 11-метрового удара, исполненного Андре Греем, а на самой последней минуте победу «Арсеналу» также с «точки» принес Алексис Санчес.

На 65-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве после удаления Гранита Джаки, который получил уже вторую красную карточку в нынешнем чемпионате. Примечательно, что предыдущее удаление швейцарскому полузащитнику вынес тот же Джонатан Мосс в домашней встрече восьмого тура против «Суонси».