«Монако» на своем поле разгромил «Лорьян» в 21-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Монако» одержали крупную победу над «Лорьяном» в 21-м туре чемпионата Франции.
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Воскресная игра в Монако завершилась победой хозяев со счетом 4:0. По два мяча забили Габриэл Бошилья (24-я и 28-я минуты) и Валер Жермен (37-я, 59-я).
«Монако», лидирующий в чемпионате Франции с 48 очками, в следующем туре 29 января в гостях сыграет с действующим чемпионом «Пари Сен-Жермен». «Лорьян», замыкающий таблицу с 18 баллами, днем ранее примет «Дижон».
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Бернар Казони
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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