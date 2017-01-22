«Монако» на своем поле разгромил «Лорьян» в 21-м туре чемпионата Франции

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Воскресная игра в Монако завершилась победой хозяев со счетом 4:0. По два мяча забили Габриэл Бошилья (24-я и 28-я минуты) и Валер Жермен (37-я, 59-я).

«Монако», лидирующий в чемпионате Франции с 48 очками, в следующем туре 29 января в гостях сыграет с действующим чемпионом «Пари Сен-Жермен». «Лорьян», замыкающий таблицу с 18 баллами, днем ранее примет «Дижон».