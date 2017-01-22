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22 января 2017, 19:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Монако» на своем поле разгромил «Лорьян» в 21-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Футболисты «Монако» одержали крупную победу над «Лорьяном» в 21-м туре чемпионата Франции.

МОСКВА 22 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболисты Монако одержали крупную победу над <span class=error>Лорьяном</span> в 21-м туре чемпионата Франции. Увеличить
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Воскресная игра в Монако завершилась победой хозяев со счетом 4:0. По два мяча забили Габриэл Бошилья (24-я и 28-я минуты) и Валер Жермен (37-я, 59-я).

«Монако», лидирующий в чемпионате Франции с 48 очками, в следующем туре 29 января в гостях сыграет с действующим чемпионом «Пари Сен-Жермен». «Лорьян», замыкающий таблицу с 18 баллами, днем ранее примет «Дижон».

22.01.2017 17:00 основной раунд: 21-й тур Stade Louis II
Монако 4:0 Лорьян
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Бернар Казони
Голы
24′ Габриэл Боскилиа 26
28′ Габриэл Боскилиа 26
37′ Валер Жермен 18
59′ Валер Жермен 18
Составы
Даниэль Субашич 1
Фабинью 2
Жемерсон 5
90′ Джибриль Сидибе 19
Бенжамен Менди 23
Камиль Глик 25
Габриэл Боскилиа 26
Радамель Фалькао 9
64′ Бернарду Силва 10
Тома Лемар 27
69′ Темуе Бакайоко 14
Жоау Моутинью 8
74′ Валер Жермен 18
Кильян Мбаппе 29
40 Бенжамен Леконт
13 Микаэль Сиани
15 Матье-Филипп Пейберн
20 Стивен Морейра
25 Венсан Ле Гофф
7 Арнольд Мвуемба Макенга
10 Сильвен Марво
9 Маджид Уорис
24 Весли Лотоа 45′ 11′
17 Валид Меслуб
8 Кафу 45′
19 Ромен Филиппото
27 Джимми Кабо 45′
23 Альхассан Вакасо
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 3
3 Угловые 6
7 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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