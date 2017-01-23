1. «Униау Сан-Жуан» — «Сан-Паулу», 1997

Первые четыре года в «Сан-Паулу» у Сени не было своего жилья — вратарю приходилось жить в подтрибунных помещениях стадиона «Морумби». Сам Сени тепло вспоминает годы, проведённые до невозможности близко к самому сердцу клуба, и говорит, что особенно ему нравилось приходить на тренировки за полчаса до появления остальных, в восемь утра. Однако факт остаётся фактом: как только у футболиста появилось собственное жильё, он моментально забил свой первый мяч за «Сан-Паулу». Ныне отправившийся в лучший мир «Униау Сан-Жуан» добровольно стал первой жертвой вратаря-бомбардира — удар у него получился не самым крутым (предстояло ещё много лет работы над техникой пробития штрафных), но вратарю соперников этого хватило, чтобы испугаться. Также обратите внимание, что второй мяч «Сан-Паулу» забивает с пенальти, но пробивает его не Сени — тогда у него ещё не хватало наглости отбирать мяч у более опытных полевых игроков.

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2. «Сан-Паулу» — «Интер де Лимейра», 1999

Двух лет Сени хватило, чтобы добраться до серьёзного достижения — дубля в одном матче. Дубль в итоге получился классическим — гол со штрафного и гол с пенальти. К тому времени вратари уже знали, что их неуёмный коллега, в котором с детства жила страсть к игре в поле, старается бить со штрафных или в левый верхний от себя угол, или в правый нижний, но ничего с этим знанием поделать не могли. Сени отрабатывал штрафные как одержимый: по воспоминаниям тогдашнего главного тренера «Сан-Паулу» Муриси Рамальо, за первые полгода в команде вратарь исполнили около 15 000 ударов по «мёртвому» мячу из-за пределов штрафной.

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3. «Сан-Паулу» — «Тигрес», 2005

Однако достижение дубля (даже двух — в 2004-м психологическую помощь после двойного удара от коллеги пришлось оказывать киперу «Фигейренсе») Сени не остановило. Он знал, что единственным в мире вратарём, сделавшим хет-трик в официальном матче, был Хосе Луис Чилаверт, но все три мяча он в той игре своего «Велеса» забил с пенальти. Сени хотелось сделать хет-трик, где хотя бы один мяч будет забит со штрафного, и лучший шанс добиться этого представился 1 июня 2005 года. В гости в «Сан-Паулу» на матч Кубка Либертадорес приехал «Тигрес», но самое грозное было в его названии — мексиканцы на поле оказались очень мягкими. К 60-й минуте игра была сделана: хозяева вели 3:0, Сени оформил дубль из штрафных, а основной вратарь «Тигрес» был удалён за фол последней надежды. Игроки «Сан-Паулу» с того момента в каждой атаке торжественно вбегали в штрафную и на всякий случай падали — и в середине тайма это сработало. Сени подошёл к мячу, но пробил непривычно сильно, да ещё и по ветру — мяч пошёл гораздо выше створа. Так человек упустил шанс стать великаном.

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4. «Сан-Паулу» — «Коринтианс», 2011

В конце марта 2011 года Рожерио Сени сделал то, что большинство российских нападающих смогут увидеть только в самых сладких снах — забил свой сотый мяч в карьере. После промаха в матче с «Тигрес» он стал отрабатывать удар ещё усерднее и к тому моменту ни разу за пять лет не промахнулся с точки в матчах чемпионата Бразилии и континентальных турниров. Это заметно приблизило Сени к достижению умопомрачительной отметки в 100 мячей — для этого не пришлось, как в случае с тысячей Пеле, считать голы в матчах против детей или товарищеских играх против сборной пляжа. Свой сотый Сени забил классическим ударом над стенкой, сорвал свитер, и судье пришлось едва ли не извиняться, показывая супервратарю жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

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5. «Сан-Паулу» — «Ред Булл Бразил», 2015

Всего на счету Сени 131 забитый мяч, но последним голом не с пенальти стал 127-й в матче против дочерней команды австрийской футбольной корпорации. Стороны долго решали, откуда всё же бить и куда ставить стенку, а затем Сени пробил в правый нижний от себя угол. Снова ничего неожиданного, но именно в этом умении добиваться результата, никого при этом не удивляя, и есть гений. Если бы у Жуниньо были вратарские перчатки, он бил бы так.

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Бонус. «Ливерпуль» — «Сан-Паулу», 2005

Рожерио Сени, впрочем, очень здорово справлялся и с непосредственной вратарской работой — например, он фактически в одиночку (в соавторстве с каркасом ворот) вытащил финал клубного чемпионата мира 2005 года против «Ливерпуля». Тогда к клубному чемпионату не было отношения как к мусорному турниру посреди сезона, который в любом случае выиграют европейцы, — достаточно посмотреть на реакцию игроков «Ливерпуля» после финального свистка, чтобы понять, как они расстроены.

Сени в этой игре сделал как минимум один выдающийся сейв — после удара Стивена Джеррарда со штрафного. А вообще Япония, где проходил матч, — особое для бразильца место. Здесь он в 2002 году стал чемпионом мира, здесь забил свой единственный за пределами двух Америк мяч в официальных матчах.

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