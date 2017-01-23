Как забивает вратарь. Рожерио Сени — 44 года
Он никогда не уезжал играть дальше родного «Сан-Паулу», но сумел остаться в истории футбола как вратарь, которому нужны были голы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. «Униау Сан-Жуан» — «Сан-Паулу», 1997
Первые четыре года в «Сан-Паулу» у Сени не было своего жилья — вратарю приходилось жить в подтрибунных помещениях стадиона «Морумби». Сам Сени тепло вспоминает годы, проведённые до невозможности близко к самому сердцу клуба, и говорит, что особенно ему нравилось приходить на тренировки за полчаса до появления остальных, в восемь утра. Однако факт остаётся фактом: как только у футболиста появилось собственное жильё, он моментально забил свой первый мяч за «Сан-Паулу». Ныне отправившийся в лучший мир «Униау Сан-Жуан» добровольно стал первой жертвой
2. «Сан-Паулу» — «Интер де Лимейра», 1999
Двух лет Сени хватило, чтобы добраться до серьёзного достижения — дубля в одном матче. Дубль в итоге получился классическим — гол со штрафного и гол с пенальти. К тому времени вратари уже знали, что их неуёмный коллега, в котором с детства жила страсть к игре в поле, старается бить со штрафных или в левый верхний от себя угол, или в правый нижний, но ничего с этим знанием поделать не могли. Сени отрабатывал штрафные как одержимый: по воспоминаниям тогдашнего главного тренера «Сан-Паулу» Муриси Рамальо, за первые полгода в команде вратарь исполнили около 15 000 ударов по «мёртвому» мячу
3. «Сан-Паулу» — «Тигрес», 2005
Однако достижение дубля (даже двух — в 2004-м психологическую помощь после двойного удара от коллеги пришлось оказывать киперу «Фигейренсе») Сени не остановило. Он знал, что единственным в мире вратарём, сделавшим
4. «Сан-Паулу» — «Коринтианс», 2011
В конце марта 2011 года Рожерио Сени сделал то, что большинство российских нападающих смогут увидеть только в самых сладких снах — забил свой сотый мяч в карьере. После промаха в матче с «Тигрес» он стал отрабатывать удар ещё усерднее и к тому моменту ни разу за пять лет не промахнулся с точки в матчах чемпионата Бразилии и континентальных турниров. Это заметно приблизило Сени к достижению умопомрачительной отметки в 100 мячей — для этого не пришлось, как в случае с тысячей Пеле, считать голы в матчах против детей или товарищеских играх против сборной пляжа. Свой сотый Сени забил классическим ударом над стенкой, сорвал свитер, и судье пришлось едва ли не извиняться, показывая супервратарю жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
5. «Сан-Паулу» — «Ред Булл Бразил», 2015
Всего на счету Сени 131 забитый мяч, но последним голом не с пенальти стал 127-й в матче против дочерней команды австрийской футбольной корпорации. Стороны долго решали, откуда всё же бить и куда ставить стенку, а затем Сени пробил в правый нижний от себя угол. Снова ничего неожиданного, но именно в этом умении добиваться результата, никого при этом не удивляя, и есть гений. Если бы у Жуниньо были вратарские перчатки, он бил бы так.
Бонус. «Ливерпуль» — «Сан-Паулу», 2005
Рожерио Сени, впрочем, очень здорово справлялся и с непосредственной вратарской работой — например, он фактически в одиночку (в соавторстве с каркасом ворот) вытащил финал клубного чемпионата мира 2005 года против «Ливерпуля». Тогда к клубному чемпионату не было отношения как к мусорному турниру посреди сезона, который в любом случае выиграют европейцы, — достаточно посмотреть на реакцию игроков «Ливерпуля» после финального свистка, чтобы понять, как они расстроены.
Сени в этой игре сделал как минимум один выдающийся сейв — после удара Стивена Джеррарда со штрафного. А вообще Япония, где проходил матч, — особое для бразильца место. Здесь он в 2002 году стал чемпионом мира, здесь забил свой единственный за пределами двух Америк мяч в официальных матчах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter