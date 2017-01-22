«Атырау» победил лидера чемпионата Азербайджана
В товарищеском матче на УТС в Турции «Атырау» победил азербайджанский «Карабах» из Агдама — 1:0, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казахстанскому клубу удался быстрый гол, на 14-й минуте Виталий Ли пробросил мяч мимо вратаря.
Стоит отметить, что на данный момент «Карабах» занимает первой место в чемпионате Азербайджана после 14-ти матчей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter