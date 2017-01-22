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22 января 2017, 17:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» победил лидера чемпионата Азербайджана

В товарищеском матче на УТС в Турции «Атырау» победил азербайджанский «Карабах» из Агдама — 1:0, пишет Sports.kz.

В товарищеском матче на <span class=error>УТС</span> в Турции <span class=error>Атырау</span> победил азербайджанский Карабах из <span class=error>Агдама</span> — 1:0 пишет Sports.kz. Увеличить
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Казахстанскому клубу удался быстрый гол, на 14-й минуте Виталий Ли пробросил мяч мимо вратаря.

Стоит отметить, что на данный момент «Карабах» занимает первой место в чемпионате Азербайджана после 14-ти матчей.

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