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22 января 2017, 17:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» за 22 тура пропустил больше голов, чем за весь прошлый сезон АПЛ

«Саутгемптон» разгромил «Лестер Сити» в матче 22-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 3:0.

В 22 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ «лисы» пропустили 37 мячей. За весь прошлый сезон «Лестер» пропустил 36 раз. По итогам того чемпионата команда Клаудио Раньери выиграла чемпионский титул.

По итогам 22 туров «Лестер Сити» (21 балл) занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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