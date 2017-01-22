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22 января 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: «Лестер» привык играть 4−4−1−1, я ошибся с игровой схемой

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от «Саутгемптона» в матче 22-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «святых».

«В последних матчах я изменил схему игры, чтобы попытаться помочь моим игрокам прибавить, но, возможно, я просчитался и допустил ошибку. Против “Челси” мы играли с тремя центральными защитниками, но футболисты привыкли к 4−4−1−1 и хорошо знают, что должны делать при этой схеме. Так что я ошибся. Думаю, гораздо лучше дать им ту схему, которую они хорошо знают.

Мы могли вернуться в игру, но не вышло. “Саутгемптон” выиграл. Они играли лучше и заслужили победу», — сказал Раньери в эфире Sky Sports.

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