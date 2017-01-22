Марселу и Модрич в течение месяца не помогут «Реалу»

Согласно изданию Marca, оба игрока выбыли из строя на 3 — 4 недели. У бразильца выявлена травма бедра, о характере повреждения хорвата не сообщается.

Помимо перечисленных игроков в лазарете «Реала» уже находятся Пепе, Дани Карвахаль, Хамес Родригес и Гарет Бэйл.